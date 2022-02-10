疫情｜文華東方高層團隊離港：嚴厲防疫令香港變孤島　留下無作為

老牌洋行怡和旗下、以香港為總部的文華東方，管理團隊絕大部分主要高層已暫時撤離香港，行政總裁James Riley接受英國《金融時報》訪問，批評嚴厲的防疫措施令香港儼如孤島，變成一個極差的營運基地。他指，留在香港管理集團業務已不再可行，又指「封關」令香港變得陌生，不能夠視察集團旗下酒店，基本上「哪裡都去不了」。



James Riley說香港只有重獲出行的自由，才有望復蘇；集團業務在亞洲以外復蘇強勁，尤其以歐洲及美國。他指即使內地業務都有合理回報，因為有賴國內本地市場，集團甚至計劃在北京上海等開設五間新酒店。



營運總監25年來首撤離：留港管理已不可行

疫情嚴峻的香港，至今既無法與內地「通關」，亦不接受外國「與病毒共存」。在逾20個國家有酒店業務的文華東方，雖然總部在香港，但James Riley早前已有10個月在海外停留，最近才回港，表示留港已無法管理集團業務，透露愈來愈多主要管理人員將撤出香港。

他舉例，集團的營運總監長駐香港25年，15個月前撤出，暫時都沒計劃回港，坦言在香港「沒有任何事情可以做。」

內地仍有內循環：香港「哪裡都去不了！」

香港跟隨內地「嚴防輸入」的策略，一直被外國商界質疑。現行防疫政策只准香港居民入境，而且入境者須接受為期兩周的酒店隔離，英美等八國被禁止航班往返。James Riley坦言香港邊境被封，以此作為總部管理全球業務極為艱難，視察酒店、見客都不可能，「哪裡都去不了！」他坦言可見的將來，發展會聚焦在其他地方，過去12個月，集團在新加坡股價已升了24%。

即使香港與內地奉行從嚴抗疫，但James Riley指，內地不似香港，有內循環可以支撐收益，隨著國內旅遊復蘇，集團正計劃新開5間酒店。