港澳辦：中央和廣東省將向港派核酸檢測人員　援建隔離及治療設施

第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會昨日（12日）下午在深圳召開。國務院港澳事務辦公室發表會後發聲明表示，中央有關部門和廣東省將根據特區政府提出的具體需求，派遣專家組赴港協助工作，向香港派遣核酸檢測人員和援建社區隔離及治療設施等。



港澳辦聲明指，第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會周六下午在深圳召開。國務院港澳辦、國家衛健委、國家疾控局、香港中聯辦，廣東省政府和深圳市政府、香港特別行政區政府有關負責人與會。會議由國務院港澳辦副主任黃柳權和香港特別行政區政府政務司司長李家超共同主持。

黃柳權再次傳達了中央領導同志關於全力支持香港抗擊疫情、確保對港物資供應等工作的指示精神，強調中央有關部門和廣東省將採取一切必要措施支持香港扼制疫情快速蔓延勢頭，儘快穩控疫情。

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會議分析了當前香港疫情形勢，認為新冠病毒特別是Omicron變異株仍在香港社區快速蔓延，確診病例持續大量增加，醫療系統承受重壓，疫情尚未見頂。在此形勢下，更需要有關各方增強風險意識，充分發揮「一國兩制」制度優勢，弘揚偉大抗疫精神，團結動員全社會力量，調動各方面資源，以更堅定的意志、更廣泛的共識、更有力的措施，齊心抗疫。

國家衛健委、國家疾控局、廣東省及深圳市與會人員在會上介紹了內地抗擊新冠肺炎疫情特別是近期Omicron變異株引發疫情的做法和經驗，並就內地與香港共同抗擊疫情的策略、措施進行了深入交流。

會議決定，中央有關部門和廣東省將根據特區政府提出的具體需求，派遣專家組赴港協助工作，向香港派遣核酸檢測人員，援建社區隔離及治療設施，提供快速抗原測試包等醫療物資，保障鮮活食品、蔬菜和其他生活必需品供港。會議還決定，雙方成立若干工作小組對接落實相關工作。

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李家超代表香港特區政府衷心感謝中央的關心關愛，感謝中央有關部門和廣東省的大力支持，並表示，有祖國作為香港的堅強靠山，特區政府一定會竭盡全力做好有關工作，對戰勝疫情充滿信心。