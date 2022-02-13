青研網上問卷：逾六成人支持繼續「動態清零」

建制派團體「青研香港」一項調查顯示，63.3%受訪者認同「動態清零」防疫策略，僅兩成多支持「與病毒共存」。但同時，有六成半人表明有「抗疫疲勞」想法。



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六成半受訪者已「抗疫疲勞」

青研香港於今年2月9日至2月12日期間，以「市民對香港防疫政策措施的意見」為題，發布網絡問卷，收到1,312個有效回應。63.3%受訪者都表示較認同「動態清零」，僅有23.9%的受訪者表示較認同「與病毒共存」；75.5%受訪者表示強烈認同或認同推行「全民強制檢測」，另有74.7%受訪者認為更多市民接種新冠疫苗，對疫情防控十分有幫助或有幫助。

對於社交距離措施，調查結果指有65.3%受訪者強烈認同或認同推行更嚴謹的限聚隔離政策，僅23.7%的受訪者表示不認同或強烈不認同。但與此同時，65.8%的受訪者表示對持續的嚴謹限聚隔離政策已感到「疲勞」或「十分疲勞」。

此外，81.7%的受訪者認為與內地通關非常重要，其中57.5%的受訪者表示，與內地通關比與國際通關更重要，52.4%的受訪者表示特區政府現行的抗疫資助補償措施不足夠或十分不足夠。

青研香港建議，特區政府尋求內地支持，興建多至少三個「火眼實驗室」及有足夠床位的「方艙醫院」，為推行全民強制檢測、查出隱形患者和提供適切治療提供硬件保障。