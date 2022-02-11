謹守動態清零？李慧琼批港府似「共存」　倡7天非禁足式全民檢測

第五波疫情嚴峻，民建聯全體立法會議員今早（11日），促請港府請求中央派員作全方位支援，包括進行全民檢測，以及派遣內地疫情防控專家團來港，助香港走出疫境，達至「清零」。民建聯主席李慧琼建議增加至少3間火眼實驗室，派最少1,000名採樣人員來港，為港人進行為期7日的非禁足式全民檢測。



李慧琼敦促嚴格遵守「動態清零」原則，即時請求中央支援，包括派遣內地疫情防控專家團來港，就本港防疫工作提供意見及指導。她稱，目前本港每日檢測量只有30萬，建議增加至少3間火眼實驗室，派最少1,000名採樣人員來港，提供24小時檢測服務，預計可將每日檢測量提升至100萬，亦可要求港人進行為期7日的非禁足式全民檢測。

倡港台設抗疫頻道 醫院附近設隔離設施

民建聯副主席陳克勤建議香港電台開設抗疫資訊，專門發放抗疫資訊，包括檢測站情況及派發檢測樽的地點等。他也促請政府動員私營醫療機構力量，參與抗疫工作。

該黨議員陳恒鑌稱，政府針對快速測試呈陽性人士的安排混亂，促請醫管局及衞生署提供清晰指引。他建議當局在醫院附近興建隔離設施，方便患者有需要時使用醫院設備。民建聯又建議應善用中醫抗疫，協助內地中成藥供港，讓患者在早階段接受治療。

對於有消息指，港府官員將於周末到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫安排，李慧琼稱，實行「清零」最出色的地方是內地，目前香港抗疫雖以「清零」為目標，但措施實際上更貼近「與病毒共存」，希望政府掌握好今次契機，多聆聽內地專家意見。