管浩鳴倡患者自願送內地治療　議員促向聚集外傭罰款、取消專用區

本港新冠疫情嚴峻，每日確診和初步確診個案爆升，市民憂慮社交活動將病毒帶回家，令家人感染。自疫情爆發以來，外傭每逢休息日都會如常聚集，不少僱主憂慮集會有傳播風險。政務司司長李家超家中外傭檢測呈陽性，李家超亦因此須在家隔離14日。



有議員表示，政府應鼓勵僱主向與外傭定立協議「購買假期」，讓他們在休息日留在家中，減少傳播風險。不過，根據《僱傭條例》，法定有薪假期不能「以薪代假」。有議員更提出破格建議，主強讓病情輕微的患者自願送返內地治療。



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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關乎公德須嚴厲執行罰款 梁美芬：要令他們「肉痛」

立法會今日（16日）舉行大會，辯論《施政報告》致謝議案，首先會討論第五波疫情的應對措施。選委界立法會議員、經民聯梁美芬表示，外傭要自覺是社會一份子，一同遵守相關防疫規定，認為執法人員現時僅到現場提醒沒有效，需要罰款令人警覺，跟隨地吐痰一樣。

她又舉例指，以前私家車後座需佩戴安全帶的法例實施初期，亦曾大力執法，有外傭被罰款覺得「肉痛」，認為現時情況亦要嚴厲執法令他們「肉痛」，以避免人群聚集，當有外傭因聚會而被罰款，事件會「一傳十、十傳百」，讓外傭社群警覺。

梁美芬亦提出外傭所屬國家的駐港機構，可以發出呼籲避免集會的建議，讓他們有效接收訊息，避免聚會。她又指「買假」做法可行，可讓外傭在休息日留在家，亦知道有僱主已經這樣做，但她補充說，如果僱傭雙方無法達成協議，現有法例下亦不能阻止外傭在休息日到外面活動。

根據《僱傭條例》，即使傭工同意，法定有薪假期亦不能「以薪代假」。

梁熙、陳學鋒倡取消行人專用區、封閉聚集熱門地點

中環、維園是外傭聚集熱點，民建聯兩名港島區立法會議員梁熙、陳學鋒表示收到大量市民投訴，指新的二人限聚令對外傭未能發揮作用。梁熙指，自己1月已經去信食物及衞生局局長陳肇始，又與食衞局和康文署人員會面反映情況，惟作用不大，要求局方當機立斷杜絕外傭聚集，包括立即取消假日的行人專用區、封閉外傭聚集的熱門地點，立例禁止於行人路上坐臥或紮營等臨時緊急措施。

梁熙與陳學鋒亦希望政府緊急呼籲外傭假日留家休息，直至疫情改善為止。

管浩鳴：港人願意可送內地治療

目前本港檢測、隔離設施不勝負荷，數千計初步陽性和確診者，未能送往隔離營或醫院，只能在家苦等，選委界議員管浩鳴指情況極不理想，因本港居住面積小，大部份住所無條件進行家居檢疫，等候送檢期間隨時會全家中招。

他認為，政府短期內無法興建大量隔離中心，未能容納上萬計患者或緊密接觸者，建議症狀輕微的港人在自願情況下，將他們送到內地指定地點治療，例如在深圳快速興建方艙醫院，集中隔離，完成治療後返港，相信可減輕本港醫療負擔。他強調只是初步建議，稱內地醫療配套設施不是大問題，以國家之力並非不可能。

對於香港人自願回內地治療，梁美芬透露早前曾向內地方面查詢，內地居民及機構對此表達擔憂。她指內地願意派出醫療團隊來香港協助，但讓香港病人到內地醫治的話，對方擔心會有傳播風險，「唔能夠唔考慮對方憂慮」。