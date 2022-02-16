習近平重要指示　港區人大、政協發聲明：為香港抗疫指明方向

中共總書記、國家主席習近平就支援香港抗疫作重要指示，港區人大代表、港區全國政協委員，以及港區省級政協委員聯誼會均發出聲明，指習近平的重要指示為香港抗疫指明方向，體現中央對特區防疫抗疫的關心支持。



港區人大代表：全力配合特區政府防疫政策及行動

港區人大代表聲明表示，支持特區政府堅定負起抗疫的主體責任，將穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保市民生命安全和健康，確保香港社會大局安定。

港區人大代表呼籲市民堅定信心，團結抗疫，堅定支持中央政府挺港抗疫措施，全力配合特區政府防疫政策及行動。此外，亦呼籲社會團體、地區組織善用資源及力量，積極參加抗疫工作，在香港面臨嚴峻挑戰的關鍵時刻，愛國愛港力量要勇於擔當，為社會作出表率，帶動全社會眾志成城、齊心抗疫。

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港區全國政協：重要指示為香港抗疫送上「定心丸」

而港區全國政協委員聲明表示，習近平就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作作出重要指示，並委託副總理韓正轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷，充分體現中央對香港全體市民的深切關懷，為香港抗疫工作指明方向和目標，全體港區全國政協委員表示衷心感謝和完全擁護。

港區全國政協委員指，香港抗疫面臨前所未有的困難和考驗。在危難時刻，國家是香港的堅強靠山，這次中央最高領導人親自作出重要指示，無疑為香港更好更快控制疫情送上一顆「定心丸」。

港區省級政協委員：印證國家是香港最強力後盾

港區省級政協委員聯誼會表示，感謝習近平和中央高度關注，全力支援香港抗擊第五波新冠疫情。聯誼會表示，每當香港危難之際，中央都一如既往，關心香港並大力提供援助，印證國家是香港最強而有力的後盾，讓市民再次真切感受祖國的溫暖和力量。

聲明指，支持特區政府全力落實中央有關工作要求，呼籲聯誼會政協委員發揮責任和擔當，以實際行動支持當局的防疫抗疫工作。