容海恩為女兒登記打疫苗嘆難預約　聶德權：正努力增設接種中心

變種病毒Omicron肆虐，5日內兩名兒童染疫死亡，政府昨日（15日）起將可接種科興疫苗年齡降至3歲，新民黨立法會議員容海恩今日在立法會表示，已為3歲的女兒登記接種，提到不少接種中心爆滿，要求政府增加接種疫苗中心。



負責疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權下午表示，九龍灣香港兒童醫院和沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心今日投入運作，5至11歲兒童可到上址接種復必泰疫苗，而黃竹坑港怡醫院的兒童疫苗接種中心則於下周四（24日）起啟用。



容海恩表示，網上預約幾乎爆滿，大女要到3月中才能接種疫苗。（資料圖片）

容海恩在立法會致謝議案討論走出疫境的環節上發言，提到已為3歲女兒網上預約接種疫苗，「希望我大女早日可以有疫苗保護，但大部份疫苗中心都係打晒交叉，爆晒，要等到3月中時段先有得開放。」

聶德權：正覓場地增設長者及兒童接種中心

聶德權在Facebook表示，隨着確診個案急升，家長希望年幼子女盡快接種新冠疫苗。他解釋，兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，所以5至11歲兒童只能在3個接種中心接種，已邀請了醫院管理局和香港大學的醫護團隊營運該3間兒童疫苗接種中心。

他強調，知道很多接種地方的預約都爆滿，正努力物色場地增設接種中心，專為小朋友及長者接種， 一待落實便會立即公布。