沙田源禾路體育館疫苗中心三醫護染疫　如常營運　當局指每日消毒

新冠肺炎第五波疫情嚴重，《香港01》獲悉，沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心有員工染疫，惟該中心周二（15日）仍然如常營運。公務員事務局確認，一名護士確診，一名醫生快速檢測陽性，一名清潔員初步確診。最後上班日分別是2月10日及14日。中心並無關閉，當局指每日都會徹底消毒。



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《香港01》獲悉，沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心有員工染疫，但相關情況未被公布。記者周二在現場所見，有不少兒童由家長陪同到中心接種疫苗。

公務員事務局在周二晚上確認，該疫苗中心的一名護士在2月13日得悉核酸檢測呈陽性，另外一名醫生在2月14日自我快速檢測陽性，一位清潔員在2月14日接獲衞生署通知初步確診。

該護士的最後工作日期為2月10日，而醫生和清潔員的最後上班日期則為2月14日。他們工作時一直有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。在得悉上述情況後，場地負責人每次均按衞生防護中心指引，為處所內設施進行徹底清潔消毒。

沙田源禾路疫苗接種中心。（資料圖片 / 羅君豪攝）

源禾路體育館社區疫苗接種中心每天下午1:30至2:30，及晚上關閉後會進行徹底清潔及消毒。該疫苗接種中心平均每天的接種量約為2500劑次，工作人員約有65人，他們須進行自我檢測，確保陰性結果後才工作。疫苗接種中心會繼續採取各項預防感染措施，保障員工及市民的健康，並已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如身體不適，必須馬上求醫。

該中心的營辦商中卓醫務承認事件，指其中一名醫護人員初步確診，他最後值班時間為本月14日早上，他在下班後感到不適，檢測後初步確診。

中卓醫務續指，已立即向社區疫苗接種中心的中央醫療小組通報，並即時為中心進行徹底清潔和消毒；同時亦已知會衞生防護中心之疫情監控小組，他們將會負責聯絡曾與該員工接觸的人。中卓醫務亦已要求曾與該員工一同值班的工作人員進行檢測。

至於為何疫苗接種中心在出現初步確診個案後，仍如常營運，中卓醫務在電話回覆中提及，他們只是服務供應商，中心繼續營運並非他們決定。

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