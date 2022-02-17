內地援港專家到港　林鄭：正考慮全民檢測　已請求中央增檢測能力

內地支援香港抗疫流行病學專家組今日（17日）下午經深圳灣口岸到港，行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始，以及中聯辦負責人等到關口迎接。

《香港01》昨日率先報道，政府計劃下月推出全民強制檢測，以身份證編號作劃分，市民分三星期、每周檢測一次，林鄭月娥承認政府正考慮推行全民檢測，正規劃具體安排及工作，並已向中央提出請求，大幅增加本港檢測能力，相信中央會積極回應。



國家衛健委副主任王賀勝會見赴港專家組成員。（深圳衛視深視新聞微信公眾號）

中通社報道，內地專家組將與特區政府流行病學專家工作小組對接，介紹內地對抗Omicron的經驗，並考察和指導香港的病毒檢測、隔離檢疫、個案流行病學調查及追蹤、環境調查等工作。

內地專家組由4人組成，均是來自廣東的傳染病專家，同時流動核酸檢測車和其他工作人員亦一同到港。內地支援香港抗疫流行病學專家組組長康敏表示，將觀察目前疫情情況，再與香港專家一起分析，之後會討論下一步防控工作。

林鄭月娥。（資料圖片）

全力抗疫「唔會分心做其他工作」

林鄭月娥表示，代表特區衷心感謝國家主席習近平對於香港特區抗疫的高度重視，和對香港市民的親切關懷。林鄭說，一定會按照習近平要求，將抗疫視為「壓倒一切」的任務，「換句話說我哋唔會分心做其他工作」。

林鄭又指，會調動一切可以調動的人力和資源，亦會採取一切需要採取的措施，目的是確保香港市民的生命安全和身體健康，亦確保香港大局穩定。

林鄭說第五波疫情很急、很猛，作為行政長官有責任向中央匯報，指自己上星期作出匯報後，中央很快安排兩地官員在深圳對接，特區政府在會前及會上都提出了具體請求，包括醫療和非醫療物資，亦包括建設臨時隔離治療設施，以及安排專家特別是流行病學專家來港分享經驗和評估香港情況與應對手段。

她表示中央支援非常到位，今日她迎接了第一個支援，即來自廣東省的專家小組。小組將會在港逗留4天，會與食衞局、衞生署衞生防護中心、醫管局人員進行行病理學分析，希望專家亦能分享治療經驗。林鄭提到有市民和議員提出可用中醫藥治療，希望在治療方面也能吸收經驗。

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已要求幾十部流動檢測車 物資人員陸續到位

今日首批兩部流動核酸檢測車到港，林鄭表示檢測面臨樽頸，已向中央要求幾十部車，相信各項支援物資、人力會陸續到位，又指有中央作為香港最堅強的後盾，希望香港市民保持信心。

對於內地人員會否協助香港進行全民檢測，林鄭指核酸檢測是重要手段，香港檢測能力一直不夠支持全民檢測，而在中央支援包括大幅增加檢測能力，有這種能力後，林鄭表示全港性、全民檢測是現在考慮中的方案。

至於全民檢測時間表，林鄭表示還在規劃工作，目前未能公佈細節，而以國家之力，「我覺得呢個量（全港檢測量）國家係可以應付得到」，香港亦要作出配合如找齊合適地方、市民有序出來檢測等。

政府計劃推出全民強制檢測。（資料圖片）

全民強檢是否禁足？ 林鄭：考慮一直的做法

至於強檢是否需要禁足，林鄭指一個城市是否禁足或封城要看城市特點，過去兩年內地專家考慮到香港特殊環境，亦同意現在做法適合香港情況，將來全民檢測亦會考慮一直的做法。

國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝，今日較早時間在深圳與專家組開會，指導廣東省即日派出首批內地流行病學專家組及流動核酸檢測車到香港，又表示會陸續協調衞生健康系統各方資源，協助香港抗疫。