疫情｜林鄭感謝立法會議員和社會各界　支持及參與政府抗疫

立法會周三起一連三日辯論行政長官《2021年施政報告》致謝議案，今日（17日）完成「走出疫境」環節。特首林鄭月娥對立法會議員支持政府抗疫表示感謝，亦感謝社會各界加入抗疫。



林鄭月娥感謝各界支持、參與政府抗疫工作。（政府新聞處）

林鄭月娥說：「新一屆立法會議員積極務實，自第五波疫情爆發以來，分別向我和各政策局和部門提出建議，在昨日至今日的第一節辯論中亦進一步提出具建設性的意見，包括如何用好中央的全力支持，充分體現完善香港特區選舉制度下，行政立法機關理性互動，貫徹良政善治。」

她表示，是次社區爆發的規模和速度已遠超政府在「抗疫鏈」中各個環節的能力，感謝國家主席習近平作出重要指示、國務院副總理韓正向她傳達中央的關切和支持，以及港澳辦主任夏寶龍在深圳主持召開支援本港抗疫工作協調會。她亦對社會各界加入抗疫表示十分感動和鼓舞。

社區隔離酒店房間料過2萬間 遠超原訂目標

林鄭昨日（16日）與香港酒店業主聯會和酒店業主會談後，至今已有21家酒店願意參與成為社區隔離酒店，合共提供超過1.1萬間房間。政府會立即審視這些酒店的條件，確認是否合適作相關用途並盡快完成簽署合約和接管等工作，又估計將有超過2萬間房間有機會成為社區隔離措施，遠超原本7,000至1萬間目標。

至於的士業界短時間內籌備300輛專屬的士車隊，明天（18日）起開始接送確診人士往返醫院管理局指定診所，林鄭亦表示感謝。

疫苗接種方面，林鄭指社區疫苗接種中心在本月底將共增至23間，平均每日疫苗接種量將提升至超過8.5萬劑。同時政府動員了超過1,000間私家診所打針，最近私家診所接種劑大升，最高達每日約4萬劑，而安老院舍在未來數周會提高接種率。