修改社區隔離出院準則　患者等入院14日未隔離　檢測陰性可離家

第五波確診數字持續高企，累計確診個案已較先前四波疫情總和確診數目還要多。

食物及衞生局副局長徐德義表示，確診個案在短時間内激增，希望加強檢測及隔離措施。

他亦對於死亡個案上升感到難過，為了讓緊急嚴重個案得到適切處理，衛生署及醫管局諮詢專家後，決定由即日開始實施風險為本的策略，更改社區隔離設施的出院準則，包括在社區隔離設施的患者，在檢測呈陽性首天起，在第七日檢呈陰性就可回家。

此外，不少患者經社區檢測中心或深喉唾液樣本呈陽性，一直仍在家中等候隔離治療，政府會容計在家中已等候14天、一直未被隔離的患者，在檢測呈陰性後可視為無傳播風險，自由離開家居。



政府決定由即日起改社區隔離設施的出院準則，以騰出更多病床，接收有需要的病人。（資料圖片）

社區隔離設施隔離滿7日檢測呈陰性 即可回家

政府決定由即日起改社區隔離設施的出院準則，放寬患者離開的條件，以騰出更多病床，接收有需要病人。徐德義指出，如確診患者（不包括快速抗原檢測呈陽性者）的家居情況許可，包括沒有其他人同住，或同住成員内沒有長者、孕婦及免疫力低等高風險人士。患者只要由檢測陽性當日起計7日後，檢測結果呈陰性的話，即可由社區隔離設施返家繼續隔離。

患者居家隔離期間，須在家逗留多14日再檢測，獲得陰性結果後，才能自由出入。但若居家隔離7日後，檢測仍呈陽性，就要返回社區隔離設施逗留至14日，並獲得陰性結果才能返家。

徐又指，若患者家居情況不許可，如同住者為高風險人士，便須從檢測呈陽性當日起計，逗留14日並獲得陰性結果，才可離開社區隔離設施。他強調，有關安排是為免將病毒傳染給同住家人，造成社區擴散。

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政府向尚待入院人士派發醫療用品支援

徐德義續指出，現時有很多無病徵或病徵輕微人士在家等候入院，政府正密切籌備為尚待入院人士提供更多支援，例如派發電子手環及抗疫物資包，内有健康手冊、監察身體狀況儀器、快測套裝等醫療用品。他又指，患者留家期間，須定期匯報身體狀況，政府亦設求助熱線，供有需要的患者查詢。

初陽患者若第14日檢測結果呈陰性可自由離家

他續說，尚待入院人士及曾檢測陽性的患者，若第14日檢測結果呈陰性，可視為無傳播風險，不用再送往社區隔離設施，並可自由離家。

至於需在醫院接受治療的患者，若醫生判斷患者病情好轉，其家居情況許可，且無傳播風險的話，確診7日後檢測結果呈陰性，即可出院回家休養。患者須在家逗留至第14日，再進行檢測，檢測結果呈陰性方可離開。徐德義說，關於新措施的詳情，將容後公佈。

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徐德義續說，希望提高長者的疫苗接種率，特別是安老院舍長者的接種率。他亦希望家長不要猶豫，盡快帶子女去打針。目前疫情嚴峻，市民應盡量避免參與活動及籌組跨家庭聚會，並做好個人環境衞生。他強調，市民做的每一步都非常重要，能夠有助紓緩現時醫療系統的壓力。