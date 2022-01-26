建制促遷貨櫃碼頭建屋　陳帆：無法中短期成事　東大嶼北都會更佳

本港土地資源有限，不少建制派都倡議將葵青貨櫃碼頭搬遷，釋放該用地作其他發展用途。運輸及房屋局局長陳帆表示，相信搬遷葵青貨櫃碼頭無助在短、中期增加土地供應，不比發展北部都會區及中部水域人工島快。



陳帆也提到新加坡自2012年起計劃整合及搬遷碼頭的工程，預料要至2040年才完工。他指即使搬遷碼頭，亦無法帶來土地淨增長，政府會因應未來社會經濟發展需要，適時再研究此用地發展。



葉劉表示對陳帆的答覆非常不滿意，認為欠新思維、長遠規劃及策略。（歐嘉樂攝）

陳帆：物流貿易佔GDP兩成 港口極重要性

新民黨葉劉淑儀問當局有否研究搬遷碼頭至其他地方，甚至大灣區內地城市，以釋放該碼頭的部分用地作發展用途。她指，據報葵青貨櫃碼頭近年貨櫃吞吐量不斷下跌，由2010年的1,700多萬個標準貨櫃，下跌至2020年的1,400多萬個，10年間下跌逾一成半。

陳帆表示，國家一直支持香港作為航運物流中心的地位，近年規劃明確支持本港發展高增進海運服務，融入國家發展大局。他指，港口對香港經濟重要性毋庸置疑，貿易及物流業是本港四大經濟支柱之一，佔本地生產總值約五分之一，就業人口佔全港16.8%。他指，即使大灣區其他港口快速發展，香港一直保持十大港口之一，在2021年近1,800萬個標準箱，以質取勝。他指葵青貨櫃碼頭的吞吐量佔去年香港吞吐量超過八成，是亞洲區內主要轉運港。

陳帆表示，他指，葵青貨櫃碼頭的吞吐量佔去年香港吞吐量超過八成，是亞洲區內主要轉運港。（資料圖片／盧翊銘攝）

搬碼頭涉航道等連串考慮 無法短中期成事

陳帆強調，葵青貨櫃碼頭附近有完善基建設施，包括發達交通網絡，選址不單有利周邊配套設施相互協作，亦與周邊後勤用地發展有協同效應。他表示，政府明白葉劉提出意見，期望在短期內騰出土地作其他用途，但覓地重新建造有一定規模及完善配套設施的國際貨櫃碼頭必須全盤考慮，包括用地規劃、土地使用兼容性、海上航道、道路連接及可持續發展因素等。

他又以新加坡整合碼頭為例，指他們自2012年起考慮搬遷，也預期要到2040年後才可以完成。陳帆強調政府積極推動土地發展，但考慮到貨櫃碼頭對經濟、就業及民生的重要性，而搬遷碼頭需時，完成興建及騰出土地無法短中期內完成，不比大型土地供應項目快，也不會帶來土地淨增長。不過，他指政府會因應未來社會經濟發展需要，適時再研究用地發展。

葉劉批欠新思維：可分階段搬遷

葉劉對陳帆的答覆非常不滿，認為欠新思維、長遠規劃及策略。她指，前拓展處處長周子京最近撰文提到碼頭可分期改建，強調陳帆的前輩都認同可以搬遷，質疑當局為何不考慮。陳帆回應指，碼頭一直全天候運作，他們需要有方案無縫銜接，對本港港口營運的影響減到最低，明白整個港口運作包括配套設施，強調如果分開，會對整體運作帶來影響，強調有責任反映運作。

工聯會麥美娟質疑，葵青貨櫃碼頭周邊已無後勤用地，強調要發展高增值物流業，更應重新檢視選址，質疑該處交通不是四通八達，需要更適合的位置。陳帆回應指，葵青貨櫃碼頭用地279公頃，附近短期租約的用地有100公頃，需要為香港未來發展做好部署。

李梓敬問當局可否考慮先釋放碼頭周邊100公頃土地建屋。（歐嘉樂攝）

發展局：人工島、北都會可更快供地

發展局副局長廖振新表示，改劃時須考慮相容性等不同問題，難以短期內成事；反之如果繼續目前的土地供應項目，可以更快提供土地，例如中部水域人工島、北部都會區的部分土地已進入收成期，並非遙不可及。

新民黨李梓敬問當局可否考慮先釋放碼頭周邊100公頃土地建屋，又提到搬碼頭至長洲南的可行性。陳帆表示，大灣區內不同的三大港口，已形成不同的分工，香港由於高效率、連繫性強、覆蓋面廣，已成為區內轉運中心。廖振新指只要碼頭一日運作，都無從交出土地作其他發展。而搬遷碼頭至長洲南的建議，亦在中部水域人工島的研究當中考慮，日後會再作檢視。