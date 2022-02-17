疫情｜民建聯倡增設門診診所及分流中心　紓緩醫院外病人滯留情況

新冠肺炎確診者激增，今日再有約5,000宗確診個案，大批確診者未能即時安排入院或隔離，不少需要覆檢的人士，近日在多間醫院露天位置等候。隨着今日（17日）天氣轉涼及落雨，等候人士情況受到關注。



民建聯向特首林鄭月娥發公開信，提出三點建議紓緩病人滯留情況。



醫院外滯留大量人士 天氣轉冷情況危急

深水埗明愛醫院、元朗博愛醫院、葵涌瑪嘉烈醫院等多間醫院，近日有大量確診或初步確診者在外等候。《香港01》記者拍到，明愛醫院的急症室門外、旁邊的小巷、以及訪客停車場均已設為隔離區。今日持續有雨，天氣明顯轉冷，院方在隔離區加設帳篷，亦向等候人士提供兩、三層毛氈及保暖鋁紙保暖。

天文台預告，未來兩三日氣溫持續下降，周日更跌至最低10度。民建聯指屆時若仍未能妥善處理滯留病人，有可能危害病人健康，令疫情進一步失控，因此向政府提出緊急要求，盡快在附近找尋適合的室內設施，例如徵用醫院附近的學校或體育館等，以安置這批滯留病人，而場地亦要有足夠保暖設施。

▼2月17日 明愛醫院外圍隔離區情況▼



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▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



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以視像方式為輕症病人會診 上門派藥物

針對連日來大批市民在醫院外等候，民建聯提出三點建議。第一，在全港各區設立更多普通科門診診所，確保各區最少有兩至三間，以便及時協助治療大量病況較輕微的新冠患者。第二，暫停非緊急普通科門診，以騰出診所作為分流中心，加快處理滯留病人。第三，以遙距視像方式為輕症病人會診，並上門派遞藥物以作治療。