政壇諸事町︱林鄭：最近聽嘢唔係好清楚　「好打得」也會生病？

特首林鄭月娥今日（18日）傍晚舉行記者會，宣佈引用《緊急條例》押後行政長官選舉。近期忙於抗疫的林鄭月娥，在記者會上神態並無異樣，但在記者答問環節時卻「自爆」最近聽東西不清楚，難道自言「好打得」的林鄭月娥也有疲勞生病的一日？



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林鄭在記者會上講解押後特首選舉的決定，聲線清晰、精神正常，然而在記者提問環節，有記者提出問題時，林鄭說：「對唔住我聽唔到。」記者回應「唔好意思」，林鄭則表示「你慢慢」。

這時候，記者會主持提醒在場記者「要大聲啲」，林鄭即補充說：「一陣間各位提問請稍為大聲啲啦，因為我最近聽嘢唔係聽得好清楚。」

特首辦：現場環境令特首聽不清楚

其實近期林鄭在各個記者會，已多次提醒記者要「大聲啲」，部份記者說話確是較細聲，但林鄭身體是否有問題，暫時未有公佈，特首辦回覆傳媒查詢時，就表示現場環境令她聽不清楚。

其實「好打得」的林鄭並不經常出事，去年10月亦在禮賓府不慎跌倒，手肘輕微骨折，已經相當罕見，當時亦表示自己已經接近三年沒有休假，可以趁受傷休息一下。