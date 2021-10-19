林鄭骨折︱跌倒經過曝光　親述手肘骨崩了：最難穿衣寫字

特首林鄭月娥昨晚（18日）在禮賓府不慎跌倒，手肘輕微骨折，留醫瑪麗醫院一晚後出院。她今日傍晚於社交網上載自拍照，親述跌倒經過。
起初以為皮外傷沒理會
林鄭月娥上載右手打上石膏的自拍照，表示自凌晨發稿交代她跌傷入院後，收到大量問候的訊息，未能一一回覆致謝。 她憶述：「事緣昨晚在禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌了下來，初時以為是皮外傷，但右手愈來愈痛，於是送客後便自行到瑪麗醫院求診。經檢查和照X光後，發現是右手手肘骨有部分『崩』了，於是馬上打石膏固定，讓它自然癒合，相信要兩、三星期。住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查後，今早已出院回禮賓府休息。」
自言近3年沒休假
林鄭指，感謝瑪麗醫院醫療團隊的悉心照顧，並對各位同事和朋友送上的關懷感到窩心。她提到，有多位好友留言説小病是福，「認為這正好給我這個停不下來的特首好好休息的機會。我想這也是一個正面思維的態度，事實上，我已接近三年沒有休假，今年《施政報告》前後更是忙得不可開交，就趁此『手傷』休息一下，充電後再帶領香港迎難而上，落實今年《施政報告》的多項措施。」
林鄭最後指出：「不過，現在最大的難題恐怕是穿衣和寫字啊！」
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