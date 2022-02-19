留家「自療」？數萬患者滯留社區無援　梁栢賢籲速推居家治療方案

疫情本月初開始失控，確診個案拾級飆升，到最近十日，幾乎每天新增確診個案都達到四位數字，單日確診屢破6,000宗。今日（19日）新增確診加上初步確診，更衝破13,400宗，多間公立醫院急症一度出現市民露宿輪候。



然而，醫管局只是呼籲感染者留家等候通知，不少人由發病到痊癒，數天來都未接獲入院或入營通知。多次呼籲以風險分層級隔離、避免醫療系統崩潰的醫管局前行政總裁梁栢賢，在社交網站表示隔離設施明顯不足，感染者留家隔離是一個選擇，當局不應再含含糊糊，呼籲當局正式公布及加以宣傳，並給予詳細指引，形容是「家居自療」方案，吸引天主教香港教區主教周守仁留言「求教」。



除了梁栢賢，全國政協副主席、前特首梁振英，以及醫學界前議員陳沛然，也在社交網站上載「家居抗疫」的資訊，教感染者及密切接觸者如何在家隔離及護理。



根據指引：感染者只會被安排入院或入營

早前有消息傳出，截至周二（15日），等候送院的初確及確診者人數已高達1.2萬人，然而確實數字，當局至今都未公開交代。四天過去，確診個案已進一步增加逾2萬宗，滯留社區的感染者數以萬計，若連同自行快測呈陽性及密切接觸者，人數難以估計。

然而，根據衞生署昨日更新的安排，感染人士依然要循兩途徑隔離，分別是高風險者及早送院；而沒病徵或輕微者，則安排入社區隔離設施。然而很大部分患者目前都處於等候階段，甚至已經全家染疫。政府卻沒清晰的「家居治療」指引及支援。

梁栢賢批政府對「家居治療」態度模糊

作為2003年抗擊沙士團隊一員的梁栢賢，在社交網站形容當局是「模模糊糊」，市民難以明白，也難以作出適當選擇。他更引用老人科專科醫生梁萬福建議的「家居自療」方法，形容是「Omicron 橫行自求多福法」，指60歲或以上其實都是較高危人士，留家自救的方法，是要管控好慢性疾病，定時吃藥、打齊三針疫苗。

梁栢賢提醒一旦懐疑染疫，不要出街、並減低與同住者的風險，「無大症狀自己在家觀察體溫、血壓及血氧」，他提醒要使用血氧測量儀，血氧是嚴重症狀的最佳指標，如果由98下跌至94或以下就要召喚救護車，否則五天無事就會痊癒，而毋須去「迫爆急症室」。周守仁亦留言查詢血氧測量儀的購買方法，梁則「教路」上網搜尋就有，價錢僅需200至400元。

梁振英上載家居檢疫指南 陳沛然教「自救」

梁振英早前亦上載「家居檢疫護理指南」，單張由他擔任主席的「共享基金會」及多位專家製作，包括港大醫學院院長梁卓偉。指南提到與家人保持生活距離，照顧者注意事項及監測安排，提醒出現不適就要求醫。梁振英又指疫情嚴峻，現時眾多患者及緊密接觸者正在家隔離，如何照顧及減低同住者傳播，全港市民均須正確認識。

本身是醫生的陳沛然，今日出席醫學會講座，講解感染者「居家抗疫」須知，並在社交網站上載資訊，提醒要備有快速抗原測試、血氧測量儀、體溫計及退燒藥，提醒確診者不要恐慌。

事實上，面對應接不暇的感染個案，政府已表明，在家等候安排的無病徵或輕微患者，如果等到第14天，檢測已由陽性轉為陰性，便毋須送院或到社區隔離設施，可自由離家。但現時唯一家居檢疫計劃「居安抗疫」，亦只涵蓋密切及次密切接觸者，留家等候的感染者反而無指引可言。