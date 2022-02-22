全民強檢或送內地化驗　林鄭：法律掣肘不成問題　打仗仲講程序？

全民強制檢測下月進行，特首林鄭月娥今日（22日）傍晚公布初步安排，屆時每天檢測量將增至最少100萬份，務求在最短時間內完成三次全港市民採樣核酸檢測。現時，香港的檢測能力經提升後只是每天20萬至30萬份，林鄭坦言全民強檢的採樣人手及化驗能力須由內地支援，不排除市民的採樣須送到內地化驗。



外界關注做法或牽涉私隱或法律問題，林鄭在記者會多次指現時是「打仗」狀態，批評質疑聲音並非抱着「打仗心態」：「去到打仗無理由再講程序！」她說即使送到內地化驗也不涉私隱問題，因為樣本只有一個條碼辨識，所有個人資料都留在香港。不過，她承認可能牽涉法律問題，實施細節仍待「行軍打仗」的政制及內地事務局局長曾國衞釐定，但明言任何法律掣肘或衝突都不成問題，亦不會按程序層層審批，揚言「我哋會從法律解決呢個問題！」



香港若無足夠實驗室 「就要拎去內地」

林鄭表示，經歷了兩年多的抗疫，無人會反對「及早發現」的最好的手段就是核酸檢測，因應這波疫情，有必要推行全民強檢，但牽涉人力物力。然而，本港採樣及實驗室化驗人手緊拙，雖然承辦商已非常努力，亦只能將單日檢測量提升到目前的20萬至30萬份，面對疫情爆發，化驗結果公布時間大幅滯後，所以只能向中央求助，務求實施全民採樣時，單日檢測量可達至少100萬份，且可於24小時內出化驗報告，否則太遲就失去「及早發現」的原意。

目前，內地已有逾百人抵港在前線為市民採樣，未來人手會進一步增加，林鄭明言，採樣後若香港沒有足夠實驗室化驗，「就要拎去內地化驗，呢個並不涉及私隱問題，因為沒個人資料喺度，樣本只是一個條碼，所有個人資料都在香港」，化驗結果回到香港才會核對屬於何人。

你哋睇過咁多戰爭片 打仗無理由講程序！

不過，將人體細胞送到內地會否產生法律問題？林鄭說要研究，「但喺一個咁樣嘅打仗環境，緊急（情況），正正就係唔可以因為有現行法例掣肘，而令到應該做嘅嘢唔做，呢個唔係打仗心態！相信你哋睇過咁多戰爭片，去到打仗無理由再講程序，再要一層一層去審批。」

林鄭說全民強檢現時只有框架，詳情由曾國衞設計及執行，公務員事務局局長聶德權協助，以調派數以萬計公務員配合。她又指，暫時的構思不會「完全唔准出街」，因為會影響大量跨區上班人士，並不現實，須作出平衡。