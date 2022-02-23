政壇諸事町｜陳恒鑌團隊製作抗疫全紀錄　成港人第五波疫戰縮影

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，其中荃葵青成重災區之一，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組一度出現大型爆發，其他多棟屋苑及住宅亦成疫廈。新界西南立法會議員陳恒鑌就製作了一條短片，紀錄了該抗疫團隊的歷程，恍如700萬港人在這場疫潮中，同心合力守護家園的縮影。



陳恒鑌團隊這條短片長約2分鐘，作為第五波疫情爆發至今的抗疫全紀錄，從向荃灣居民派送抗疫物資、為遭隔離居民上門送食物、上樓協助噴灑清毒塗層、擺街站解答街坊疑問，以至協助維持臨時檢測站秩序等等，不難看到香港人在這場「戰疫」中團結一心的精神，相當鼓舞人心。香港人在今次第五波疫情中，飽嘗許多艱難和無奈，除了生活有實質影響，精神上亦備受困擾，如果社會上多些攜手互助、並肩同行的正能量訊息，對這場抗疫持久戰，亦有無形的好處。

陳恒鑌成功爭取港台開設防疫專門頻道

事實上，作為抗疫總指揮的特區政府，如能向社會表現出與民同行的精神，對安定民心很重要。陳恒鑌早前要求政府，責成香港電台把其中一條電視及電台頻道，改設為防疫專門頻道，加強訊息流通。而政府其後公布，會全方位加強向社會發放抗疫防疫即時資訊，而港台作為公共廣播機構，會通過其電視和電台頻道及網站，配合相關工作，無形中回應了陳恒鑌的建議，算是懂得「補鑊」。