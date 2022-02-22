周浩鼎港姐母親快速測試呈初步陽性　兩人曾短暫見面　周快測陰性

立法會議員周浩鼎母親、曾參選第一屆香港小姐的李秀瑩，快速測試結果初步陽性。周近日與母親有短暫接觸，快速測試結果為陰性。



周浩鼎。（羅君豪攝）

周浩鼎表示，母親今日進行快速測試，結果初步陽性，而他近日與母親有短暫接觸，不涉及家庭聚會，知道母親初步陽性後已立即做快速測試，結果為陰性。

周浩鼎表示，為安全起見，會暫時居家觀察，並稍後再安排檢測。

周浩鼎母親為首屆香港小姐參選人李秀瑩，當年為有份上台30名佳麗之一。周浩鼎2018年接受《香港01》專訪時，大談這位「港姐媽媽」。周浩鼎的母親李秀瑩，1973年時22歲，曾參選首屆香港小姐，惟因不敵眾多強勁對手而落選，周浩鼎笑言，從來都沒有聽過鼎媽提過參選之事，直至一年前有傳媒報道才知悉。

周浩鼎是家中的長子，有一名弟弟，他指鼎媽並非怪獸家長，給予他與弟弟很大自由度，循循善誘，無論是出國讀書、入黨從政，也沒有反對、甚至支持，「以前我星期日在城市論壇發言，她都會打開電視捧我場。」