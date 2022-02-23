財政預算案｜陳茂波拒答國安須否注資　警隊預算增14.7%

《財政預算案》今日（23日）出爐，警務處再次成為紀律部隊之中開支增幅最大的部門，而國家安全開支繼續無披露細節。財政司司長陳茂波在記者會被問到有關情況，他強調國家安全的80億元是「幾年」的開支，惟因為內容敏感不會公開細節。



80億元國安開支「畀幾年用」 不公開具體內容

國家安全開支一向沒有細項，有記者問過去1年開支有多少，以及未來5年會否需要注資。陳茂波表示，2020年12月已預留80億元用於國安開支，由於國家安全開支高度敏感，之前已向立法會提交文件交代撥款，已說明「畀幾年用」，而如何使用及用多少年等具體內容，因較為敏感不會公開，強調其他先進國家做法都是雷同。

編制增7人包括3首長級 薪酬開支飆12%

今年《財政預算案》繼續增加紀律部隊開支，警務處再度成為開支增幅最大的紀律部隊，按年增加14.7%至266.7億元。編制方面會增加3個首長級及4個非首長級職位，預計將有38,397名警務人員，較去年增加7人，薪酬開支則上升12%至約184億元。而與額外職務有關的工作相關津貼，就由1.9億元增至2.2億元。

警務處開支之中以「行動單位工作」預算增幅最多，涉及58.5億元，增幅24.1%，目標在偵破水路非法入境者、瓦解走私活動，以及調派警員在重大保安事故及公眾活動中維持公共秩序和確保公眾安全。至於「維持社會治安」，預算達127億元，較21/22年修訂預算增加近11.9%；「防止及偵破罪案」及「道路安全」預算分別為53.9億元及26.5億元，增幅分別達12.7%及12.8%；俗稱「線人費」的酬金及特別服務維持1.5億元。

警隊裝備預算增92.8% 陳茂波：均屬恆常需要

開支細項之中，警隊裝備預算開支增幅有92.8%，達到12.8億元，當中撥款約5億元用作「警隊特別用途車輛」，另有200萬元用於強化水警船。對於有記者指現在社會已趨平靜，是否還有需要大增警隊開支，陳茂波指，警務處開支都是日常工作之中恆常需要，在審批時會嚴格把關。