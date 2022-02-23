財政預算案｜租客大受惠　享扣稅、欠租毋懼被趕　大業主則差餉增

最新一份《財政預算案》提出多項租客受惠措施，住宅租金開支可扣稅，與業主的供樓利息扣稅看齊；政府更準備立法禁止趕走欠租租客。業主雖可同時寬減住宅物業差餉，不過財政司司長陳茂波預告，會在2024/25年度內，落實住宅物業的累進差餉制度，實行「能者多付」，租值超過55萬元的住宅物業，差餉金額預計會有所增加。此外，陳茂波更在記者會上強調，不會放寬樓市辣招。就此看來，今年的《財政預算案》似乎向無物業的租客派糖，擁有越多物業的業主則要付出更多。



住宅租客終可在財政預算案中受惠，薪俸稅和個人入息課稅會設立住宅租金開支扣除，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，將於2022/23課稅年度起生效，政府預計少收33億元。

中小企即使沒有交租亦不怕被趕，預算案中透露，政府會立法禁止業主對指定行業，未能如期交租的租戶終止租約、服務或採取其他相關法律行動，法例最長可達6個月。據了解，這些行業包括零售業及在599F章內的表列處所。若業主因而影響還款能力，金管局會與銀行密切溝通，銀行會彈性處理。

雖然業主亦可繼續獲寬減2022/23年度四季住宅物業差餉，首兩季每季上限1,500元，後兩季每季上限1,000元，金額與去年財政預算案相同，不過預算案宣布檢討差餉制度，建議日後住宅物業的差餉寬減，僅限合資格並且是自然人的業主，並限定只可就名下一個住宅物業申請寬減，政府預計推行後，推行一次性差餉寬減措施時可節省約31億元，換言之，業主差餉寬減將縮水31億元。

（差餉物業估價署圖片）

差餉寬減縮水之餘，陳茂波更預告會在2024-25年度內落實住宅物業的累進差餉制度，應課差餉租值55萬元或以下的住宅物業，可維持租值5％的差餉；應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則首55萬元租值同樣按5%徵收差餉，其後25萬元租值則8％徵收，超出80萬元的租值會按12％徵收，實行「能者多付」的原則。

政府預計約4.2萬個住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2％，業主共要多付7.6億元差餉。參考差餉物業估價署數字，太古城、杏花邨、美孚新邨、黃埔花園、第一城等地區熱門屋苑，即使逾千呎單位的應課差餉租值應都不多於55萬元，料不跌入累進差餉。