預算案｜陳茂波：累進差餉僅影響2%住宅　樓市辣招絕不放寬

財政司司長陳茂波以視像方式，發表本屆任內最後一份《財政預算案》，具體措施包括加碼發放1萬元電子消費券，預料最快4月首批5,000元便可到手。因應疫情重創經濟，預算案亦預留540億元作抗疫之用，所有逆周期措施總值逾1,700億元。

陳茂波下午在記者會表示，4月第一輪消費券須以去年登記的支付工具領取，第二期將於暑假發放，或會加入新的支付工具供應商。他又指，累進差餉只會影響約2%住宅物業，料不會影響中產住宅，並強調不會放寬樓市辣招。



【16:15】有記者問陳茂波對香港下半年恢復通關的信心，交通津貼放寬的推動時機，以及會否改進消費券登記的措施，以免去年長者難以網上登記的問題。陳茂波回應指，他有信心疫症將被壓止，因為這是政府工作重中之重，相信大家團結抗疫沒有問題。

交通津貼方面，陳茂波指決定5月才推出，是因為政府目前正鼓勵大家不出街，現時推出意義不大。

消費券申領方面，他表示去年已總結經驗，亦有在短期內開展登記中心解決，希望同事可想得細緻一些，「走好最後一里路」，服務好市民。

【16:13】陳茂波表示，現時有不少前沿的科創公司都有集資需求，但這些公司都在等待一個突破點，其後將會很成功。然而，此前他們都有持續資金投入的需要，除了經過私募基金，上市亦可以是集資渠道，所以《財政預算案》要求證監局及港交所作出研究，為這些公司降低門檻，因為他們普遍未有業績可供審視，他指各地「金融競爭非常犀利」，香港亦須爭分奪秒。

【16:10】記者問及疫情如果在4月未受壓抑，消費券會否未能幫助中小企，陳茂波表示使用期較長，不用擔心無法支持市民消費

至於暫緩追租，他解釋主要希望讓業主及租客有空間冷靜下來，讓他們在疫情突如期來之下不要拖垮中小企，強調保住他們亦是保住就業。

提到按揭成數放寬，陳茂波重申是考慮到美國可能加息下，市民較為小心，加上樓宇供應未來穩定，對樓價推波助瀾影響相信較少。

陳茂波。

拒透露關國安開支

【16:08】陳茂波表示，過去差餉體制改革的聲音在立法會都有出現，他解釋改以累進制方式徵收是本着「能者多付」的原則，在國際上很常見。他指改革後，要繳交更高稅率的物業，租值要達到約4.6萬元，所以絕大多數中產都不受影響，估計受影響物業只有2.2萬多個，佔本港整體單位約2%，比例很少。

【16:05】被問到有關國安開支，陳茂波稱80億元國安開支是「幾年」的使費，由於涉及國安內容較敏感，不公開細節。至於是否認同林鄭月娥所指疫情期間「打仗無理由講程序」，陳茂波指，政府要上下動員抗疫，抗疫是頭等大事，《預算案》已撥備200億元作抗疫之用，但目前未有列明具體內容，強調做法公開、透明。

【16:00】《有線新聞》記者問到陳茂波過去任期內，有3年估錯近千億元盈餘，為何有信心未來3年也有盈餘。另外又問設立租金稅務寛免會否導致市民買樓意欲下降，進而使樓價下降，以及禁止追究指定行業租金是否影響自由經濟操作。

陳茂波稱，部門同事盡所能估算收入，但無人能預測到地產商補地價可達400億至500億元，亦不能預料第5波租金如此嚴峻。他認為，扣稅與影響樓價關係比較遙遠，置業和租樓需求各式各樣，提出租金稅務寛免，只是希望向有租金負擔的人作出一個表示。他強調禁止追究指定行業租金，不會影響自由經濟操作，英國和新加坡等地也有類似做法。

【15:50】《文匯報》記者問及預算案有否針對就業不足人士，及為何只放寬按揭，不放寬辣招。

陳茂波劈頭回應：「辣招，我係唔會放寬嘅，管理樓宇需要嘅措施，我係唔會放寬嘅。」而放寬按揭成數主要考慮市況供應穩定下，讓想買樓自住，細樓換大樓的市民更方便。

至於開工不足，他指預算案有推出一次過措施及消費券，讓大家都受惠，而百分百擔保私人貸款，他亦有呼籲金管局向銀行表達希望留有彈性。財經事務及庫務局局長許正宇補充指，計劃的初心是支援失業，但亦理解散工人士日常收入會受影響，故請有關方面研究，在不影響計劃穩健的情況下提供協助。

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【15:42】《經濟日報》記者問及按揭證券放寬、租金扣稅、與及消費券的經濟提振作用及金額。

陳茂波立即回應指，估計消費券提振作用約1.2個百分點，定下1萬元金額是考慮到經濟、社會及政府承擔能力。

租金扣稅方面，他表示已多年有此建議，認為目前是合適時候，而買樓自用本可扣稅累計10萬元，現在租樓亦有同樣的支援。

按揭證券放寬方面，他表示一直以來知道有市民想買樓自用，但無法交出大額首期，早年曾放寬一次，方便市民上車。他表示，考慮是否推出時，主要視乎市民需要、市況會否引起熱炒，而上次放寬後，樓價相對平穩，加上未來4至5年樓宇供應充足，加上息率提升下市民比較小心，故希望提供一個選項讓大家考慮，並相信不會引起熱炒。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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【15:38】被問到派發萬元消費券會否反而引致人群聚集，因應疫情何不直接派發現金，陳茂波回應指，希望以最快最便捷的方式派發，而按照上一輪消費券的資料才可達到此目標，相信市民最快4月就可收到首批5,000元消費券，否則需時將較久。

他指消費券使用的範圍很闊，上一輪的經驗所見，用於防疫、交通，以至日常生活都有，與現金相差不大。

至於立法禁止追租只適用於指定行業，陳茂波解釋是希望精準幫一幫有需要的中小企，舉例指疫情下金融業等生意仍然不俗。

被問到漁農及旅遊業等界別都有不少支援，是否為參選特首鋪路，意在討好界別選委。陳茂波回應指這兩個業界疫情下「好慘」，需要幫一把，當中漁農界一直批評政府之前支持力度不足，「主要係咁嘅考慮」。

估計累進制差餉不會影響「康怡、太古城」等物業

【15:33】被問到政府已推出第6輪防疫抗疫基金，今次《預算案》推出1萬元消費券，會否影響庫房長遠承擔能力，陳茂波稱，政府因應經濟情況推出逆周期措施，屬一次性措施，希望只要香港一直維持動態清零，日後毋須推出相關措施。他又指，政府目前公務員編制零增長，去年已增加股票印花稅，為庫房增加收入，日後落實環球最低稅率後，針對跨國企業徵收全球最低有效稅率，估計2024至25年開始，每年可帶來250億元。今次《預算案》提出的累進制差餉亦會增加政府收入，他估計估計康怡花園、太古城等中產物業也不受影響，希望對一般中產不會構成重大承擔。

陳茂波估計，康怡花園等中產屋苑，不會受到累進差餉影響。（資料圖片）

【15:30】《無綫新聞》記者問及有關電子消費券的支付工具、暫緩追租措施，與及預算赤字與去年估計的落差大的原因。

陳茂波回應指，今次電子消費劵總額1萬元，決定分兩期發放，第一期4月份發放，決定用去年的發放資料盡快發放。第二期會在「暑假」發放，將包括新一批已達18歲市民，他們屆時可領取。支付工具方面，第一期只有本來4個支付工具，市民須沿用當時指定的支付工具，不可「轉會」，而有興趣的支付工具可以在第二期加入。

冀業主租客「有咩嘢就坐低傾」

至於租客短期保障方面，陳茂波指業主追租時，3個月內不可採取特定行動。他希望為租戶減輕經營成本，周轉方面減輕壓力，希望業主不要以法律行動「迫死租客」，希望業主與租客「有咩嘢就坐低傾」。至於業主如果因為無租金導致供樓有困難，他已向金管局討論，可以彈性處理。他提到，今次措施在海外有類似經驗，如英國及新加坡都曾推出類似措施，今次範圍放在租金上，他亦有與律政司討論。

赤字不準確方面，陳解釋，去年預算案原本預計有1,000億元赤字，今次有180多億元盈餘，但在扣除發債後，其實已有赤字，加上在基金方面有回撥，如計算相關數字後，其實有600多億元赤字。而赤字比去年估算少，是因為賣地收入及補地價前所未有地高。

陳茂波強調，疫情對基層打撃最大，去年薪俸稅退稅額雖然少了，但實際上少了人交稅，因為中低層收入人士收入少了。他指勁稅務收入有支持只是因2020年金融業很好，行業交多了稅，2021年亦因地產業方面亦不錯，所以利得稅收入多了，加上前年有人將稅項延至今年提交等，種種原因令政府收入多了，赤字比原來少了很多，所以可以更果斷推出措施。

【15:22】陳茂波在記者會開場發言指，今次預算案有1300億元總承擔額，望為民紓困，亦有部署資源加快破解目前的困境。他表示，今次預算案有四方面，包括全力抗撃疫情、為市民解困、支撐經濟及疫後恢復，與及長遠發展，主體希望做到「精準扶持」，為未來發展創更大容量。

他提到，已投放500億至600億元作支援工作，望盡快壓低疫情。

陳茂波指，今次措施估算可為經濟提供3個百分點提振作用，相信疫情快速壓止後，經濟下半年有2%至3.5%增長，不過外圍環境及地緣政治目前複雜，視乎情況。

▼財政預算案懶人包▼

