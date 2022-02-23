電子消費券｜首期5000元自動派不可轉平台　八達通要拍多次領取

【電子消費券／財政預算案2022／預算案】財政局局長陳茂波今日（23日）宣讀新一份財政預算案，其中一大重點，是政府決定再向香港市民派發消費券，而且金額增至1萬元，較去年的5000元多一倍。今次同樣分兩期發放，4月會先發放5,000元，再於年中發放餘下的5000元，預計措施可惠及660萬人。

政府消息人士透露，去年已登記消費券，到今年4月的發放日期，會自動獲得第一期消費券，當中登記AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go的市民，會一筆過獲得5,000元；使用八達通的市民則會先獲4,000元，在特定時間內花費後，則可領取餘下1,000元。現時八達通的存值上限為3,000元，未能一次過領取全數4,000元，消息指存值上限不會改變，當八達通餘額少於3,000元時，就可隨時再到補貼領取站存入消費券，「一低過3,000蚊，又有消費券未領嘅呢，你去拍都會即刻拎返」，形容市民可無限拍卡，直至領盡4,000元。

消息人士又透露，派發消費券的預算行政成本達4億元，因為計劃需要有中央登記系統處理，如市民於第二期發放時希望更換平台，需要相關系統處理；而且由於有新電子支付平台加入，系統要更新，而參與計劃的電子支付平台亦要調整其系統。



▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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陳茂波稱表示，明白第五波疫情令不少行業及市民受影響，為了紓緩市民及商戶的壓力，透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在4月先向超過630萬名已成功登記的市民，發放5,000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券，一起在年中分批發放。

陳茂波表示，會透過臨時撥款決議案的動議，向立法會表明會於決議案通過後，隨時動用消費券計劃的撥款，希望消費券計劃在疫情平穩後，為市場注入動力，加速經濟復蘇，並進一步鞏固商戶及市民使用電子支付的習慣。

政府消息人士透露，首5,000元消費券將於4月份，透過去年收集的登記資料，直接存入市民所登記的電子支付平台帳戶，當中使用AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go的市民，會得到全數5,000元；八達通的市民則會先取4,000元，在花盡後再領1,000元。問到可否更換平台，消息指除非遺失八達通，或者支付平台的相關帳號已刪除，否則在首輪派發時，市民不可更改平台。

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現時八達通的儲值上限為3,000元，未能完全領取4,000元。政府消息指，款項已添加至其帳戶，市民只要八達通的存值低於3,000元，就可隨時再如上次般，到補貼站領取，「（餘額）一低過3,000蚊，又有消費券未領嘅呢，你去拍都會即刻拎返嘅」，而且不限次數，直至領盡4,000元。問到需何時花盡4,000元，方可領餘下1,000元，消息指細節仍未定。

至於第二期5,000元消費券，陳茂波透露將於暑假發放，並指不排除有新的支付平台。政府消息承認，除了現時4間電子支付平台，會再揀選的營辦商，因為現時市場上有其他成熟的電子支付平台，希望市民有更多選擇，亦希望營辦商之間有良性競爭，例如去年不同營辦商都會推出優惠，有助帶動消費氣氛，而且可進一步推廣電子支付。

消息又指，揀選營辦商時，準則包括考慮其商戶覆蓋面，其準備情況，是否有同類經驗等。另外，假如市民不打算更改收取消費券的平台，在發放第二期時，同樣毋須刻意申請。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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近年有不少港人移民，問到已移民的港人，是否同樣可領取消費券時，政府消息透露，計劃設有在港居住要求的準則，去年的相關要求是兩年內有至少一日在香港。消息續指，今次計劃的相關年期仍有待考慮，不過疫情下有不少港人無法回港，而理論上去年合符資格的人士，今次亦毋須再登記，就可以領取消費券。

過往不時都有市民要求政府直接派發現金，不過政府今次繼續採用消費券形式。政府消息指，去年消費券帶來的振興效果，以及消費氣氛「大家都睇得到嘅」，有市民及商戶都認為有幫助，可恢復經濟，而且希望推動電子支付發展，故決定再次採用消費券。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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不過現時疫情未止，政府一直鼓勵減少外出，消息承認疫情仍嚴峻，希望4月會較穩定，而且疫情下市民仍有一定生活壓力，亦需要消費。消息又強調，消費券可攤分多個月使用，而且與現金相比，金額一定會令商戶受惠。

翻查去年派發消費券時的資料，當時的預算行政費為6.1億元。消息人士又透露，是次消費券的行政費為4億元。問到為何需4億元之多，消息人士解釋，計劃需要有中央登記系統，如市民於第二期發放時希望更換平台，需要相關系統處理；而且由於有新平台加入，系統亦要更新，參與計劃的電子支付平台亦要調整其系統。消息又指，去年都要發短訊予市民，同樣涉及成本，因此即使免卻首輪登記，都仍有不少成本，不過強調4億元只是預留，會小心使用公帑。