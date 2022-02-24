去年10萬人移民　消費券可照領　林智遠：不留戀香港為何留戀錢

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波任內最後一份《預算案》開倉「派糖」，最矚目是加碼到1萬元的電子消費券，預料惠及約660萬人，涉及的財政承擔664億元，可謂是利民措施的主菜。反修例運動後，香港出現移民潮，單計過去一年移民港人估計逾10萬人，而疫情下不少人滯留外地、無法回港。



這些人符不符合資格呢？上一輪消費券計劃其實規定了，申請者「在港居住」的要求，在過去24個月必須曾經逗留香港。而去年已領取過消費券的市民毋須再登記，今次將獲得自動發放。政府消息則指，其他未申領過的市民，政府將於公布本輪消費券時列明「居住」要求，當局將考慮疫情下很多市民無法回港，詳情稍後公布。



針對移民港人領取消費券，本身是會計師的立法會議員林智遠表示，個人情感當然會質疑「既然你覺得呢個地方唔值得留戀，點解要留戀呢1萬蚊呢？」不過他稱作為議員都會大方一些，而全民劃一派消費券的原意旨在快捷，認為動用人力物力耗時追查，未必合乎效益，亦有違取其快捷的原意。



消費券對申請者有「在港居住」要求

新一輪的1萬元消費券分兩批發放，去年逾630萬曾領取消費券的市民，將於4月率先經已登記的電子支付平台，收到首期5,000元消費券，餘額會與其他新申請人一併於年中才收到。

領取消費券的資格與過往無異，申請人須為持有本地簽發身份證、18歲以上的香港居民及永久性居民，並符合「在港居住」要求，申請人亦須聲明，自己符合過去24個月曾經逗留香港的要求。

過去一年10萬人移民 仍符合申領要求

移民潮在過去一年幾湧現，如果參照上一輪要求，最近移民的人過去兩年曾經逗留香港，都應該符合申請資格，這些人估計至少10萬人。移民人數急速攀升，主要是始於去年初英國開啟BNO移英入籍途徑，數據顯示，去年首三季申請人數就達到8.8萬。此前兩年，台灣批予港人的居留許可也有約兩萬個，另外還有人移居澳、美、加等地。另一參考數字，就是政府去年中的人口統計，也顯示有近9萬人離開香港。

可能牴觸相關「在港居住」要求的，還有長居內地的港人，去年國務院全國人口普查顯示，居於內地的港人超過37萬人，佔香港總人口約5%，當中久未回港的人隨時牴觸相關要求。不過，有幾類人可享豁免，包括「廣東計劃」或「福建計劃」的長者、留學生，以及香港公司派駐外地的工作人員，或者任何當局認為合理的特殊理由，申請人須作說明並由政府批核。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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政府無移民紀錄 資格以「有否留港」為準則

陳茂波表明，希望消費券以最便捷的方式從速派發，所以去年已登記的人會自動發放。根據去年消費券計劃的官方網站，列明港人身處境外，只要符合資格亦可透過網站電子登記。雖然當局鼓勵申請人使用自己持有的電子支付帳戶，但並不禁止將市民申請時登記家人及朋友的帳戶，意味着境外人士可將消費券直接交由親友使用。

陳茂波昨晚（22日）在電視論壇，回應移民人士的申領資格時，表示入境處並沒市民的移民紀錄，因此去年消費券的申請資格，是以過去24個月內「有否留港」作為準則，他特別提到去年合資格者約700萬人，實際登記只有約630萬人。

事實上，政府已經規定即使是香港永久性居民，若果持有的身份證是「海外簽發」，即經由中國駐外使館申請特區護照時同時簽發，這些港人因為僑居海外的身份，並不符合資格申請消費券。政府亦會就「在港居住」要求進行抽查。

林智遠認為，全民派消費券的原意正是要「快」，如果為了找出移民的人，而要浪費時間、拖慢派發進度，是不符成本效益。（資料圖片）

林智遠：牽涉數額不大 無必要計較

立法會議員林智遠則指，個人當然希望政府扶貧措施要精準，但全民派消費券的原意正是要「快」，如果為了找出移民的人，而要浪費時間、拖慢派發進度，是不符成本效益。他亦認為調查有難度，「香港係移民城市，由得人嚟，由得人走，我都有啲朋友移民，係想過去睇睇，會唔會返嚟點查？」而且政府定下「在港居住」要求，其實這些人即使在這波移民潮離開，亦確實符合規則，相信牽涉數額不大，無必要計較。

此外支付平台其實亦限制了「地域範圍」，因消費券只能用於本地商戶開設的實體或網上商店，提振作用只會回到本地經濟，這也是消費券計劃的原意。