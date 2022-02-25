會否被迫共存？陳茂波信短期可動態清零　年中通內地、年內海外遊

第5波疫情重挫本港經濟，財政司司長陳茂波今日（25日）在電台節目上預期，本港經濟今年下半年會好轉，希望疫情在未來兩至三個月受控，期望在第二季末或第三季與內地免檢疫通關，甚至在今年內重啟國際旅遊。



疫情失控蔓延，多名專家都表示已經錯失「黃金時間」，幾乎不可能再控制擴散，須待接種率及自然免疫提高而回落。陳茂波則說，堅持「動態清零」政策，才有望令經濟重回正軌，不過「動態清零」並非要「零感染」，而是盡快做到隔離及治療確診者，將破壞減至最低。



首季經濟或負增長 下半年消費券提振向好

陳茂波預料首季經濟表現會較差，有機會出現負增長，但隨著中央支援及特區政府和市民的努力，有信心疫情受控。他稱若果能達至「動態清零」，市民便能像去年一樣如常外出活動和消費，加上政府將發放新一輪電子消費券，相信下半年經濟會更好。

陳茂波說，原本今年初已預備公布與內地免檢疫通關的安排，但因爆發第五波疫情而擱置。他相信只要控制好疫情，有望恢復與內地正常通關，在提高疫苗接種率後，今年稍後更可重啟國際旅遊。

被問到政府會否因為大多數市民已受病毒感染而選擇「與病毒共存」，陳茂波稱他不作猜測，但相信隨著全民強制檢測及適當隔離治療，本港可在相對短時間內控制疫情。

消費券為何不只派打針者？ 14歲聽眾呻無份

另外，陳茂波指接種疫苗可能是日後檢疫政策的參考指標，用作衡量檢疫期長短及檢測次數等。有聽眾認為，政府目前的防疫措施是懲罰打足三針的市民，建議政府可將新一輪電子消費券計劃與疫苗掛勾，只有已接種人士可以領取。

陳茂波回應指，明白市民的憤怒，承認有慎重考慮過有關做法，但最終認為應該將兩者分開，雖然本港現時整體接種率約85%，但不少長者仍未接種，而需要經濟援助的或許正是長者。有14歲聽眾則反映，消費券在內很多措施都只惠及成人，陳茂波回應指，對年輕人最好的投資是教育，而預算案就此投放了很多資源。