暫緩追租｜業主轟骨牌式影響供舖生計　許正宇拒絕「孭起」壞帳

新一份《財政預算案》提出立法禁止業主對指定行業追租或中止租約，為期三個月，並可按需要延長三個月。財經事務及庫務局局長許正宇今早（25日）在電台節目上表示，有關政策目標聚焦，希望幫助受疫情影響的行業，包括被勒令關閉的處所及零售業等。



至於會否惠及超市等受疫情影響較少的行業，許宇正稱政策初衷是幫助無法支付租金的商戶，「有頭髮邊個想做癩痢」，所以要視乎商戶實際上是否無法支付租金。政府會與金管局商討，在銀行層面為業主彈性處理償還按揭安排，但若業主日後無法追回租金，目前政府沒有計劃「包底」。



因欠租無力供舖 銀行將彈性處理

許正宇指出，立法暫緩追租的初心是希望緩減疫情對商業租戶的影響，提供迴旋空間給業主和租戶，強調業主和租戶並非絕對對立，若租戶能夠續租，對業主也有好處，冀兩方透過安排共渡時艱。若果租戶因為無法交租，導致業主未能償還貸款，政府會與金管局商討，在銀行層面作出彈性安排。

許正宇表示，暫緩追租安排目標聚焦，將列明受惠的處所，包括美容院、健身室、戲院及派對房間等被勒令關閉的處所及零售行業。被問到超市會否同樣受惠，許正宇指，政策初衷是幫助無法支付租金的商戶，「有頭髮邊個想做癩痢」，所以要視乎商戶的業務情況，看看實際上是否無法支付租金。

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轟做法「慷他人之慨」 業主促政府包底

業主張先生致電節目批評許正宇「離地」，稱銀行與業主根本不存在彈性安排還款的空間。退休人士關女士則稱自己靠收租償還按揭和日常開支，自當局公布措施以來非常擔心，已有兩晚失眠，批評政府是「慷他人之慨」。業主高先生則指，自己將租金由3萬元減至1萬多元，目前租戶已拖租1個月，關注業主如何追租，政府會否有「包底」安排。

許正宇指聽到相關意見，希望關女士「唔好瞓唔着」，當局正與金管局商討作出彈性安排。他又指今次是法律手段，當局不考慮作出「包底」安排。若果業主違反規定，在期限內追租，當局考慮收取租金的一定倍數金額作為罰款。

他強調政府重視私有財產權，與律政司有緊密溝通，不會剝奪業主追租權力，只是暫緩，又稱其他資本主義社會，包括英國及新加坡等也有類似安排。

租金扣稅料惠及43萬人 配偶簽約同適用

市民何太認為，已移民的港人仍可領取消費券屬於不公，許正宇稱，政府要求領取消費券人士過去兩年須曾在香港居住，並且要在本地消費，強調政府希望給予社會「及時雨」，盡快發放消費券。他又指香港是自由社會，出入境紀錄是否能顯示市民已經移民亦是考慮之一。

《預算案》提出租金開支扣稅，許正宇預料會有43萬名納稅人受惠，由同住配偶簽訂的租約也可扣稅，當局已經在網站列明特殊情況的處理方法。