BNO移英向「97後」開綠燈　外交部狠批違反聯合聲明：國無信則衰

英國政府再放寬BNO移英簽證計劃，容許沒有BNO的回歸後一代，只要父或母持有BNO，自己又年滿18歲，即可獨立申請BNO簽證到英國居留，享有入籍途徑，措施今年10月生效。



外交部駐港公署強烈譴責和堅決反對，批評英國粗暴干涉中國內政和香港事務，做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，公然違反《中英聯合聲明》及中英雙方交換的備忘錄有關約定，以《港區國安法》為藉口反復操弄BNO問題，堂而皇之為反中亂港分子提供庇護所，一再暴露偽善面目和唯恐香港不亂的卑鄙企圖。



有港人墮「移民陷阱」 促停干預內政

發言人表示，在《港區國安法》和新選舉制度的護佑下，香港正進入由亂轉治、由治及興的歷史新階段。有強大祖國作為堅強後盾，香港發展前景無限光明。發言人指出，不少媒體報導，一些港人赴英後遭受歧視、生計窘迫，落入「移民陷阱」。

發言人稱，英方拙劣的政治操弄矇騙不了廣大香港市民，破壞不了特區團結穩定的良好局面，也根本阻擋不了「一國兩制」在香港實踐行穩致遠的鏗鏘步伐。發言人敦促英方認清歷史大勢，放棄在港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務，否則必將自取其辱、自食惡果。