烏克蘭採訪遭戰事打亂　梁柏堅取道波蘭東進：盼港人關心世界事

烏克蘭形勢急轉直下，俄羅斯周四（24日）清晨入侵烏克蘭，部隊短時間內攻入首都基輔。剛剛展開海外攝影之旅的前灣仔區議員梁柏堅，原定首站目的地正是基輔，在前往法國巴黎轉機時遇著戰事開打，前往烏克蘭的飛機停飛。隨即取道波蘭華沙，希望找方法經陸路前住烏克蘭西部城鎮利沃夫。



在區議員宣誓風波中被DQ的梁柏堅，表示為期數月的海外攝影計劃籌備已久，首站基輔，是希望以鏡頭記錄烏克蘭如何在俄羅斯與歐盟的狹縫中生存。他慨嘆香港目前寸步難行，「躺平」是一個不錯的選項，但都不希望自己「生鏽」，所以做過網媒攝影記者的他，希望透過海外攝影計劃磨練自己。



即使俄烏開戰，身處華沙的梁柏堅決定繼續行程，下一步計劃乘搭火車到波蘭東部城鎮盧布林，再找方法東進烏克蘭。他說這個形勢下仍想到烏克蘭採訪，是因為「香港人唔關心世界事，世界就唔會關心我哋香港人。」



後國安時代躺平都唔錯：但唔好生鏽

梁柏堅在俄烏開戰前夕，在社交網站上載在泰國曼谷機場轉機的影片，指自己正前住歐洲。在片中，他提到自己早在2015年就參選過區議員，反修例期間當選，去年被DQ後5年內不得參選。原本打算向兩間本地傳媒提供攝影作品，惟該兩間傳媒年初相繼停運。在寸步難行的情況下，「躺平」是不錯，但亦很怕攝影技術會「生鏽」，所以決定展開海外攝影計劃：「躺平無問題，但要諗精進技巧，萬一呢個地方真係需要我哋嘅時候，我哋會準備好（應對）唔同狀況。」

根據梁柏堅上載的行程，原定會經巴黎到土耳其伊斯坦堡，再轉飛基輔。他說構思這個攝影計劃，是希望「出去世界唔同地方繼續做攝記」，記錄地球村在時勢大局下每一個面孔，嘗試了解不同地方的人如何面當，對未來有何想像。

行程被打亂 轉抵波蘭擬經陸路入烏克蘭

首站烏克蘭，目的是記錄當地人在俄羅斯與歐盟的狹縫中如何生活，他希望拍出扣人心弦的照片：「依一個月睇咗唔少歐洲媒體，講佢哋喺現時點樣面對隨時戰爭狀況下嘅生活心態，命運自主嘅路，遙遠得很。」他指是「Trial and Error（錯誤中學習）」的過程，正如香港人般「會嘗試，直至找到出路」。

雖然行程一開始就被打亂，但目的依舊，梁柏堅目前轉到華沙，希望經陸路嘗試進入烏克蘭，又呼籲港人「有餘力嘅話都可以嘗試下關心國際新聞，尤其是近期嘅烏克蘭局勢。」

梁柏堅2019年當選區議員前，是網媒《米報》攝影記者，反修例期間的831太子站事件，一條長達3分鐘、顯示速龍小隊衝入車廂向市民揮棍、並噴射胡椒水，兩人雙擁痛哭的片段就是由他拍攝。