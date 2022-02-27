疫情．2.27｜確診患者增至17萬　死者遺體放醫院露天帳幕等運走

冠病毒疫情未見頂，今日（27日）新增26,026宗確診，再創單日新高，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，目前為止，第五波共有158,683宗確診。疫情爆發至今，總確診宗數達164,981宗。



衞生署晚上再公布累計確診增至171,314宗，比下午公布再多6,333宗，即單日新增32,359宗。在公立醫院死亡人數新增110宗，累計增至717人不治。



昨日疫情報道總覽：疫情・2.26｜增17063確診66人亡 推快速測試 放寬解除隔離準則

▼2月27日 青衣方艙醫院興建進度▼



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【23:50】第五波新冠病毒疫情嚴峻，政府計劃3月推全民檢測，將徵用中小學校舍被政府徵用為全民檢測、疫苗接種，甚至隔離設施。據悉教育局人員近日到訪不同學校，物色符合條件的場所。有校長表示，當局提出的方案是借用禮堂及有蓋操場，以及多個課室供擺放物資及供檢測人員替換保護衣的地方。據悉，當局目標徵用400間學校，以推行全民強制檢測。

▼2.18 「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車石硤尾邨封區現場工作▼



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【22:52】港鐵表示，截至今日下午6時，在過去24小時共錄得140宗涉及車務及維修員工及承辦商人員初步確診感染個案。 所有初步確診感染的人士現正留在家中，等候衛生署進一步指示及安排，公司正追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。

港鐵稱在第五波疫情下，至今已錄得逾900宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。連同因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。現時預計，有個別鐵路綫繁忙時間的班次，有可能因為人手緊絀而需要作出調整。

【22:28】警務處公布，負責為警務處處長蕭澤頤擔任駕駛工作的一名司機今晚進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。他最近一次上班日期為2月25日。

蕭澤頤近日均有進行新冠病毒快速抗原測試及深喉唾液樣本化驗，結果均為陰性。為謹慎起見，蕭澤頤今晚亦再進行快速抗原測試，結果為陰性。

【22:24】衞生署公布最新確診個案升至171,314宗，較今日下午4時半記者會時公布時，再多6,333宗。署方解釋，因應政府早前公布，減省由檢測營辦商檢測為初步陽性的個案需交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢的程序，檢測營辦商的核酸檢測陽性個案會直接視為確診，因應相關安排，原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢的個案會直接視為陽性檢測個案。因此，截至今日凌晨零時零分的過去24小時，實際確診人數由今日下午公布的26,026，增至32,359宗。

衞生署在昨晚（26日）公布近9時公布時，也按照新規定，將原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢的個案會直接視為陽性檢測個案，一次過「入帳」，以致昨日公布的確診實數為44,899宗，比昨日下午記者會公布的17,063宗多1.63倍，累計個案一下子增至138,955宗。

【21:50】第五波新冠病毒疫情極嚴峻，公營醫療系統崩潰，在國家支援建築隊進場後，政府委託指定承建商中國建築國際加緊興建社區隔離及治療設施。位於青衣市地段第200號用地的方艙醫院，預料周一（28日）完工，提供約4,000個牀位，為八個方艙醫院中最早落成的一個；而啟德郵輪碼頭工地仍在打地基。現場工人指，需要全天候工作，「上頭催24小時趕工。」

▼2月27日 啟德郵輪碼頭方艙醫院興建進度▼



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【21:17】衞生署今日（27日）宣布，由3月1日（星期二）開始在轄下的19間母嬰健康院，為接受產前服務的孕婦提供科興疫苗接種服務。同時，署方轄下11間長者健康中心在3月會繼續為65歲或以上人士即場接種科興疫苗。

【21:00】第五波疫情持續嚴峻，中央動員助本港抗疫，領導檢測及醫療「工作專班」的國家衞健委醫政醫管局副局長李大川，今（27日）接受無綫電視訪問時表示，約9,000人的採樣隊伍已準備就緒，可隨時來港支援，如有需要，亦可按港府要求，將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量可達120至150萬次；他又認為，全民檢測倘配合「禁足」等封控措施，效果更好。

國家衞健委醫政醫管局副局長李大川表示，約9000人的採樣隊伍已準備就緒，可隨時來港支援。(無綫新聞訪問截圖)

【20:47】運輸及房屋局公布，今日（27日）上午聯同業界、港鐵公司及相關政府部門就使用港鐵羅湖編組站作為臨時鐵路貨場的操作進行測試，過程順利，港府與内地當局正就鐵路貨運的操作詳情進行深入協商，並正推動在本周內安排試運，以確保運作暢順。

【20:11】本港新冠病毒疫情持續嚴峻，多名內地專家南下支援，特首林鄭月娥今(27日)聯同主要抗疫官員，與廣東省衞健委副主任張玉潤及多位廣東省流行病學專家會面，林鄭月娥感謝專家組成員多個具建設性的意見，包括已逐步落實的「傳染病公眾平台」，予檢測呈陽性或初步陽性結果市民提供流行病學資料及同住家人資料，助港府盡快分流，至今已有逾萬名市民呈報資料。



雙方另同意目前必須加強分層治療，以減少重症及死亡個案，使醫療資源能有效地用於迫切個案；內地專家亦建議港府應更清楚解說死亡個案的臨床狀況，並大力推動長者疫苗接種。

行政長官與廣東省衞健委代表和內地流行病學專家組會面。(政府新聞處圖片)

【19:27】疫情持續嚴峻，本港今(27日)錄得逾2.6萬宗確診，再創單日新高。食物環境衞生署今（27日）宣布，因應與新冠確診個案有關連，為審慎起見，轄下榮芳街街市及大角咀街市今日將提早於下午7時關閉，並於明（28日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。



食環署又表示，街市檔戶取得陰性結果後始可重回街市工作，料周二(3月1日)重開街市。另外，漁光道街市亦與確診個案有關連，今日亦會提早於下午7時關閉，作清洗消毒。料明日可重開。

【18:16】第五波新冠肺炎疫情下，連日內都有確診者逝世，過去24小時再有83人離世，再次破新高。有讀者報料表示，部份醫院的遺體數量爆滿，需放在急症室，其中明愛醫院更一度將約10具遺體，放在露天位置。有殯儀業界表示，近日死亡人數增加，而且適逢農曆正月，部份家屬可能近一個月仍未領取親人遺體，結果公眾殮房積累了不少遺體，有部份更出現爆滿。他透露食環署近日已「加爐」，增加每日火化量。

問到相關情況時，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（27日）表示，由於死亡個案增加，有部份遺體可能要先存放在急症室，亦有部份原本應送往公眾殮房，但暫時未及運送，只能存放在醫院的殮房；然而他承認逾3,000個空間幾乎爆滿，「唔滿晒都接近飽和！」衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦承認，公眾殮房的容量已達九成滿，「尚餘空間異常緊絀」，正商討應措施。

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【17:38】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：醫管局公立醫院約有3000格存放遺體，目前即使未爆滿也接近飽和。

【17:05】元朗天恒邨恒俊樓及恒翠樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午五時起需圍封，政府目標是在明日（28日）下午約一時完成行動。

【17:00】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：衞生署管理的3個公眾殮房，包括富山、葵涌及域多利亞公眾殮房，遺體存放量上升至上限超過9成，異常緊絀，會同相關部門應變措施。

【16:52】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：網上呈報快速測試陽性平台預計很快出台，明白可能會有濫用情況，但相信市民會合作提交真實資料，當局不排除會抽查陽性呈報個案是否真確，如有虛假及不實會檢控。

【16:51】葵涌石籬（一）邨石秀樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午4時半起需圍封，政府目標是在明日（28日）下午約12時完成行動。

【16:48】葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座完成圍封強檢行動，有約1,730接受了檢測，當中共發現208宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【16:47】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：仍看到上升軌，預期短時間內會進一步上升，呼籲市民因社區太多傳播鏈，謹記預防措施，減少外出。

【16:45】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：由於數據滯後，2月23日至2月25日有27人離世，涉14男13女，年輕介乎68-104歲。

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：離世病人中，1人已打3針，5人打了2針，7人打1針， 共13人，即只有約一成半有接種疫苗，反映打針對預防併發症及死亡非常有效。其中，19歲死者為有長期病患病人, 長住殘疾院舍要人照顧、需插胃喉, 本身身體狀況差。

【16:35】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：過去24小時83名病人死亡，介乎19-100歲，其中一人已打三針。目前有60人危殆、74人嚴重。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：截至昨天為止，累計有530間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症，共涉800名員工和2,450名院友。過去24小時，新增66間院舍出現個案，涉及680宗個案，當中涉及42間安老院和24間殘疾人士院舍。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：新增26,026宗確診，再創單日新高，目前為止，第五波共有158,683宗確診。

▼2月26日 幸俊苑俊禮閣及俊賢閣封區▼



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【16:25】沙田禾輋邨欣和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午四時起需圍封，政府目標是在明日（28日）下午約二時完成行動。

【16:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午四時起限制在沙田禾輋邨民和樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（28日）下午約二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



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【15:45】沙田新田圍邨富圍樓下午完成圍封強檢行動，有約1,200人接受了檢測，當中共發現202宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【15:40】觀塘秀茂坪邨秀明樓下午完成圍封強檢行動，有約1,800人接受了檢測，當中共發現285宗初步陽性檢測個案和33宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【14:22】沙田禾輋邨富和樓下午完成圍封強檢行動，期間約1,580人接受檢測，當中發現309宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月26日 沙田禾輋邨富和樓圍封檢測▼



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【13:30】衞生署2月26日確診大廈名單共有5122幢大廈，當中新增359幢，疫情在山頂豪宅區蔓延，分別有「超級豪宅」倚雲山莊洋房、豪宅地利根德閣、重新上榜的The Mayfair、不少名人居住的單幢樓蔚然、位處名校區的高士台等。其餘高尚住宅尚有貝沙灣南灣、西貢白沙灣御濤、何文田畢架山一號、又一村畢架山花園等。

【13:00】天星小輪繼日前宣布削減班次，最新再宣布明日（28日）起提早收船，「中環—尖沙咀」航線尾班船提前至晚9時開出；「灣仔—尖沙咀」航線由尖沙咀開出的尾班船為晚上8時50分，灣仔開尾班船則為9時，而且部份時段減至最長22分鐘一班船。

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【11:53】市面出現快速抗原測試包搶購潮，政府宣布自行以快速抗原測試驗出陽性者，將不用再做核酸檢測確認，並將設系統申報快測結果，市民可以此方式獲得病假證明等，意味需求將進一步上升。



參考政府免費派發的快速抗原測試包資料，共涉及7大品牌，採樣方法均屬鼻腔拭子，結果讀取時間介乎15至20分鐘不等，指定高風險及特定群組，以及「居安抗疫」人士均可免費獲派。

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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【11:41】大家樂集團有限公司宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知，旗下休閒餐飲品牌部分分店營業時間及模式亦會有所調整，而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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【11:00】市建局決定將轄下四幢安置大廈和重建項目中已收購物業單位，暫時調撥至少56個大廈設施和家居衞生環境較佳的應急單位，免費提供予市建局住宅租戶，一旦確診而需居家隔離，其沒有染疫、但屬於確診人的密切接觸者和同住家人，可提出並安排入住應急單位。

同時，市建局表示將繼續支援租戶，減輕疫情下經濟困境之外，亦考慮租戶在疫後復甦期狀況，新一輪的租金寬減將為期六個月至今年九月底。

【09:25】勞工及福利局局長羅致光今日在網誌宣布，因應院舍人手壓力已在崩潰邊緣，因此採取兩項特別措施，包括由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。港府已向中央尋求協助，協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，料第一批救兵應可以短期內抵港，他們會先接受基本訓練。

同時，政府決定有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員，免四星期本地招聘程序，並暫緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員。

勞福局亦已要求社署檢討院舍在危機管理的規條是否仍適合，包括在不影響院舍運作前提下，容許已完成接種疫苗及持有當日快速抗原測試陰性結果家人，到院舍協助照顧院友。

▼深水埗溫暖護老院早前爆疫▼



▼檢測及確診求醫指引▼



【07:00】多間爆疫的老人及殘疾人士院舍需原址隔離，儼如困獸鬥。《香港01》聯絡到多名大埔匡智松嶺第三校的職員，他們指學校近40人快速測驗呈陽性，宿舍爆疫不受控，職員患病仍要幫忙，教師亦要回校照顧宿生，但防疫裝備。有職員感到崩潰。有職員指控學校早前未按教育局要求停止面授，匡智會否認學校有違規，指學生未能參與網課，教師需回校協助學習活動及當值，但未交代校內染疫人數。

▼2月26日 明愛醫院急症室外續有病人露天等候▼



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【01:35】因應觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署（包括觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田民政事務處）今日起陸續向以下7個地區的住戶、以及工作的每位清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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【00:55】食物環境衞生署昨日表示，署方知悉荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後，擬於今日（27日）重開，並提供有限度屠宰服務。從業員進入屠房前，須持有認可的新冠肺炎陰性檢測結果。

【00:10】政府周五宣布，為加快流程，市民自行經快速測試檢測陽性，經網上登記即被視為陽性個案跟進。相達生物科技向港府供應1,500萬套快測套裝，亦有供貨予零售市場。董事長招彥燾直言，無了期等待核酸檢測結果是「不切實際」，同時呼籲市民勿跟炒風，供貨量足夠。

▼2月26日 幸俊苑俊禮閣及俊賢閣封區▼



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▼2月26日 沙田禾輋邨富和樓圍封檢測▼



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▼2月26日 粉嶺馬適路旁社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼2月26日 前新田購物城社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施



▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施興建情況▼



▼2月26日 洪水橋近雞伯嶺路政府土地社區隔離及治療設施興建情況▼

