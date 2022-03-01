政圈風聲｜港區人大政協來年大換血　多名老將料退下火線

全國「兩會」即將在北京開幕，港區人大代表、全國政協委員近日為準備上京開會，可謂一波三折，全國政協委員施榮懷在深圳檢測確診，導致同車的11 名人大政協須送往隔離21日，錯過一年一度兩會，部分老將更是最後一次參加兩會。

5年一任的全國人大、政協來年換屆，根據「七上八下」的不成文規定，多名港區人大代表很大機會要退下火線，包括葉國謙、蔡素玉、吳亮星等，政協常委亦將出現「大換血」。



逾10名人大「夠鐘」退任

內地官場有「七上八落」潛規則，即以67歲為界線，年滿68歲便要退任。目前36名全國人大代表中，超過10人已屆古稀之年，例如鄭耀棠、葉國謙、蔡素玉、霍震寰、田北辰、盧端安、吳亮星等，相信退任機會很大。

不過，有關規定亦保留一定彈性，一些對國家有重要貢獻、角色之人士，即使年事已高，亦有機會繼續擔任，特別是政協方面，全國政協副主席、前特首董建華便一直續任。

由委任產生的全國政協有較多例外，例如前世衞總幹事陳馮富珍4年前多出任全國政協常委，其時已年屆七十；「福建幫」周安達源亦以71歲之齡，成為政協常委。全國政協明年初換屆，18名港區政協常委中，料約一半人「夠鐘」退任。

港區人大選舉年底舉行。（資料圖片）

蔡素玉不留任 葉國謙：未到表達去留時機

有資深建制派表示，相信「七上八落」慣例不會有改變，大部分「夠鐘」的人大代表需退下火線，但人大常委一職較特別，需由具江湖地位人士擔任，未知現時72歲的譚耀宗會否留任。譚耀宗接受查詢時說，距離選舉仍有一段時間，屆時再考慮，又說人大沒規定參選歲數。

現年70歲、已任四屆人大代表的葉國謙亦指，現時仍未到表達去留的時機。現年71歲、因與施榮懷同車而錯過兩會的蔡素玉說，中央沒有明文規定參選人大代表的年齡，「去到90歲都選得」，不過一般過了70歲便不會競逐連任。她表明不會再參選，自己四年前當選已知道不會再競逐連任，並非最近的決定。

本周六（5日）開幕的全國人大會議，將審議港區人大代表選舉辦法，若有關草案獲通過，港區人大代表將改由現時1,500人的選舉委員會選出，摒棄由歷屆選委會成員組成的「選舉會議」，意味原本負責選特首、議員的選委會，再被賦予新功能。