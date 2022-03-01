全民檢測｜羅致光：政府正商討安排　「禁足」不代表完全不能外出

政府計劃本月內進行全民檢測，網上流傳政府同時會實施禁足令，導致多區出現糧食搶購潮。勞工及福利局局長羅致光認為，不可用簡單「禁足」二字，便代表全港市民也不能外出，指社會上仍有很多必要的運作，例如社署要為長者和殘疾人士提供居家支援，本港金融系統亦不可能長時間停止。

羅致光今早（1日）在電台節目上表示，政府正商討全民檢測安排，目前未有定案，強調政府作任何決定，一定會廣泛地告訴市民，並會有所準備，呼嘯市民稍安毋躁。



羅致光：逾7萬人居院舍 4萬員工須上班

羅致光表示，全民檢測由政制及內地事務局主責，目前政府仍在商討細節，他不便談及太多，避免出現資訊混亂。但他指，從勞福局角度，現時有1.5萬名長者和殘疾人士，需要當局提供居家支援，有關員工必須上班，亦有7萬至8萬人住在院舍，有4萬名員工須上班照顧他們，認為不可以簡單用「禁足」二字，便表示市民完全不能外出。

被問到若進行全民檢測期間，有市民因為「禁足」或封區而不能上班，有關假期如何計算，羅致光指現時很多市民因為圍封或檢測，兩、三日不能上班，又或者是緊密接觸者而要在家居檢疫或送往檢疫中心，政策目的是希望僱主及僱員互相體諒。

他說，目前很多行業約有20%至25%的員工因為感染、隔離或檢疫而不能上班，超市不夠員工將貨物上架，當局計劃在本月16日，向立法會提交法例修訂，將有關問題講得更清楚。

倘封區社署不可能應付全港市民所需

至於若實行「封區」，社署有否足夠人手支援700萬人的需要，羅致光指，現時有約20%市民不會在家煮飯，6千多名員工不可能應付全港市民所需要，重申不欲多談有關全民檢測的安排，以免出現資訊混亂。