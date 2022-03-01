疫情｜邱達根夥創科界贈遙距健康監測系統　冀助安老院抗疫

第五波新冠疫情嚴峻，科技創新界⽴法會議員邱達根表⽰，他和⾹港科創義⼯聯盟，連⽇來聯繫了業界不同企業、組織和團體，希望為有需要人士送上物資，共同抗疫，例如向安⽼院及殘疾⼈⼠院舍提供500套遙距健康監測系統，供院舍實時監察患者的健康情況。另外有創科企業為⾹港的⾮牟利機構免費運送物資，⾄今已協助超過100間機構。



協助安老業界尋找相關基金添置防疫物資

邱達根指，疫情期間他⼀直與政府相關部⾨保持緊密聯繫，不時向政府提出有助優化抗疫措施的建議，並致⼒整合本港科創業界資源，為抗擊疫情出⼒。他說，眼⾒不少安⽼院舍飽受疫情煎熬，院舍防疫抗疫物資短缺，他已協助安⽼業界尋求社會上的相關基⾦援助，⽀持安⽼院舍購買防護⾐、⼝罩、快速測試包等防疫抗疫物資。

他表⽰，很多科創企業雖然規模不⼤，但⼀樣熱⼼協助安⽼院舍抗疫⼯作，如倍靈科技聯同信和集團旗下⿈廷⽅慈善基⾦，並與⾹港社會服務聯會、社會福利署合作，為安⽼院及殘疾⼈⼠院舍提供500套「倍靈遙距健康監測系統」。他指，此系統是⾹港本地創新產品，由指環、體溫感應器、數據傳輸器組成，可實時監察患者的健康情況。

另外他指，數碼港科創企業、物流平台GOGOX於上星期開始為香港的⾮牟利機構免費運送物資，⾄今已協助超過100間機構，為低收⼊家庭、獨居⾧者、傷疾⼈⼠等服務，另外亦與紅⼗字會合作，為有需要⼈⼠及緊急個案提供上⾨速遞，解決市民燃眉之急。