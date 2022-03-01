01獨家｜全民檢測　港府初步擬326至403實施　北京或會修正

港府消息人士回應《香港01》記者查詢時承認，全民強制檢測的實施時間，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施，為期9日，合共檢測三次，有限度禁足期4日。設定於本月底開展，是考慮到專家們意見，認為在疫情開始「自然回落」時，實施全民檢測才最為有效。然而，上述僅為港府的初步構思，日內將諮詢北京衛生當局，務求獲取對方更加專業意見之後，方才拍板。



▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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據了解，前日港府內部高層會議，初步敲定了介乎3月26日（周六）至4月3日（周日）實施面向750萬全港市民的強制性全民檢測。計劃於9日內合共檢測三次，換言之，即有3個3天周期，首個周期或須配合4日的禁足期（第3日樣本結果，料在第4日才獲取），禁足期內，市民除前赴藥房或去超市購買食物外，一律須強制留在家中，之後第5日起料可解禁。初步的選定日期，首兩日是周六及周日，故首4天的禁足期，其實只有兩天是辦公室工作日。另一港府消息人士表示，希望香港市民視上述4日禁足期，猶如一個「較長時間的打風」而已。

▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



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尚有變數 北京或會修正

據了解，雖然港府趨向實施326至403的九日三檢方案，然而是次第5波疫情，獲得中央的全力支持，因此實有必要諮詢中央衛生當局的意見，何況內地處理全民檢測的經驗遠勝香港，故必須諮詢當局後才作最後拍板，倘若內地當局認為應愈早做愈好，以及禁足期應該更長，不排除香港政府的初步方案，或會有所修正。

事實上，港府兩位專家今日（1日）不約而同發表類似竟見，均認同等待第5波疫情，由高位轉角回落之際，實施全民檢測才最為有利。

▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼



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孔繁毅指3月中達疫情高峰 設施無法隔離所有患者

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅，今早在電台節目中表示，政府已錯過推行「全民檢測」的最佳時機。他引述港大研究指，3月中才會到第五波疫情的高峰，隨後才會慢慢回落。他說，如全民強制檢測找到幾十萬甚至100萬名確診者，「你點樣安排隔離，如果你有足夠設施，將幾十萬確診者隔離，呢個你當然可以做得到」。

孔繁毅又說，政府已錯失全民檢測的黃金時間，「全民檢測最好時機係好早，即係啱啱爆發嘅時候去做，你用好少嘅隔離措施就已經可以制止到個疫情擴散，另一個做法就係，嗰個疫情完喇，接近尾聲，回落嘅時候去做，就可能會容易啲去處理，但當你有幾十萬人嘅時候，你又冇足夠嘅隔離措施，你做咗嘅時候可能幫助真係不大。」

港大團隊倡4月中才全民檢測 指有最大效益

而香港大學醫學院院長梁卓偉亦持有相近看法。他領導的港大醫學院團隊今日發表最新疫情估算報告，估計全香港已有170萬人曾在第五波染疫，預計疫情會持續到4月底。

報告提到，全民檢測開始時間應該延後至4月中或4月底，因為屆時人群中的感染人數應處於非常低的水平，可令全民檢測達到最大效益，截斷社區中的病毒傳播鏈，達到真正的清零。相反，若然在感染數字居高不下，且隔離和治療設施不足時，太早推行全民檢測或會適得其反，更有可能影響大眾的接受和配合程度。