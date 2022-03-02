01消息｜全民檢測派「三寶」　製醫療指引「百科」教市民留家抗疫

本港疫情嚴峻，第五波疫情爆發兩個月以來，已累計逾22萬宗確診個案。港府針對全港740萬市民的強制性全民檢測，料本月中實施。據了解，港府仍在考慮當中需要多少日「禁足」配合強檢，但據悉已預備好己時向所有受檢市民派發「三寶」，即除了特首林鄭月娥早前預告的快速檢測劑、KN95或同級口罩之外，亦會趕製一份指引，以類似「百科」的形式講解自行快速測試時要注意的時間、下次強檢日期等。



2月28日，本港多家超市出現搶購潮



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《香港01》日前率先報道，港府擬於三月中實施的全民檢測方案，將引入「全民禁足」，現階段正積極探討21日方案或9日方案，前者是每七日為一個周期，前後耗時21日才完成三次強檢，後者則壓縮至9日內完成。無論方案如何，港府都擬准許市民外出購買食物或藥物等日用品，冀市民毋須在恐慌情緒引導下，大量囤積超出自己所需的食物。

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此外，林鄭月娥日前已表明，當每位接受強制檢測的居民完成檢測後，政府會派發物資，包括足夠每日做快速抗原檢測的測試包，以及較高保護性口罩，包括KN95或同級的口罩。

市民做快速測試 最好在起身後刷牙前

據了解，除了上述兩項物資外，政府亦會派發一份類似「百科」的醫療指引，內容將有多項資訊，包括提醒下次至完成檢測的步驟、日期與時間及地點。另外，亦會提醒市民在兩次檢測之間的間隔日子，需每天早上自我快速檢測，並會提醒最好是早上起身後、在刷牙洗面前採樣測試，提高準確度。此外，內容會提及一些家居抗疫的相關資訊，包括留意有否輕微病徵、注意家居空氣流通及個人衛生等。

翻查資料，截至周一(2月28日)，當局已接收中央援港約1600多萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中約九百萬個測試包已透過相關部門，向指定高風險及特定群組派發。而當局亦已接收超過2900萬個N95及KN95口罩。該批口罩主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，以加強保護。政府亦已將其中約50萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。

由政府派發的測試包有以下品牌：(1)妥析、(2)熱境生物、(3)和信、(4) AESKU、(5)金沃夫、(6) BGI YHLO、(7)萬孚。（政府網站圖片）

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