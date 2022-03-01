黃元山倡分流疏導隔離設施及設送藥服務　梁美芬建議劃出高風險區

本港第五波疫情嚴峻，今日（1日）新增32,597人確診，117人死亡。選委界立法會議員黃元山、梁美芬分別提出多項建議，包括提升疫苗接種、全港按風險分區禁足等。



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黃元山指應考慮強制長者接種疫苗

黃元山去信政務司司長李家超，提出五點急切呼籲，包括定下隔離設施的使用優次，優先安排有社福需要的確診者入住隔離設施，而緊密接觸者則可先採取居家隔離，以截斷傳播鏈。其次，協調各間機構，為預約指定診所服務的新冠病毒輕症確診者安排遙距診症及送藥服務。

此外，黃元山提出，參考衞生防護中心的建議，將成年人第二針至第三針新冠疫苗間距由6個月縮短為3個月，確保疫苗能為長者提供足夠的保護，同時亦提出應考慮強制長者接種疫苗。至於疫情打擊經濟特別是飲食業，黃元山提出應推出第七輪防疫抗疫基金及第三期保就業計劃。

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梁美芬：仍有需要進行全民檢測

經民聯梁美芬則表示，仍有需要進行全民檢測，以找出所有隱性患者，而確診者必須要完全禁足，以利盡早控制疫情。

梁美芬建議，日後政府可利用數據將全港按風險分成紅區、黃區，「紅區」實施最嚴格的管理，等同圍封強檢，居民要留在家中接受強檢。她指香港現在爆發期，不可能做到，但日後疫情控制後，以此為目標，排查工作不能疏漏百出。