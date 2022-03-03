兩會｜政協常委不足一半赴京　大孖沙紛請假　特首黑馬都缺席？

全國兩會周五（4日）在北京開幕，一眾港區人大代表、全國政協委員今日完成7日隔離，從深圳坐包機抵達北京。由於香港疫情嚴峻，今次有大批人大、政協請假，亦有人因是密切接觸者無緣上京，據聞18名港區全國政協常委之中，只得約8人出席會議。



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梁振英抵京：惦掛香港市民健康安全

多名政協常委已預先表示缺席兩會，例如唐英年司機近日確診，安全起見不上京；華昇診斷中心董事長胡定旭留港抗疫；工聯會林淑儀因曾與確診者接觸而須在深圳隔離。



據聞，今次兩會只得約8名政協常委出席，包括恒基地產主席李家傑、中總前會長蔡冠深、義工聯盟主席譚錦球、「福建幫」吳良好、周安達源等。有政協透露，長實集團主席李澤鉅、世茂集團主席許榮茂、中國恒大主席許家印都會缺席，其中李澤鉅上月曾稱身體抱恙，缺席中聯辦主持的抗疫行動視像會議。

特首選舉因疫情而押後，提名期改至4月3日開始，被視為「國際級黑馬」的政協常委陳馮富珍，據聞亦暫未現身京城，有人笑言她未必參選了。

全國政協大會新聞發言人郭衛民。（資料圖片）

政協發言人：未能赴京政協將網上提案及發言

另一特首人選、全國政協副主席梁振英今日飛抵北京，準備出席政協會議，他在Facebook表示，這次參會的港區委員約200人，都通過嚴格的隔離和檢測，今天入住駐地後，在會議期間全程接受閉環管理，一方面在防疫問題上做到萬無一失，同時要以飽滿的精神履職盡責。他又指，香港市民健康安全、國際形勢和經濟民生都是委員們惦掛的大事。

政協新聞發言人郭衛民今日在記者會表示，未能上京或選擇留港協助抗疫的港區政協委員，已按程序請假，並會通過線上方式及時了解大會情況、提交提案和發言討論，不會影響他們參與兩會相關議題的討論。