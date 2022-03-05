01消息｜孫春蘭「來了」！　副總理就香港抗疫連日作重要指示

《香港01》記者接獲可靠消息人士透露，排名僅次國務院副總理韓正，素有中央抗疫第一人稱的副總理孫春蘭，已經「連日來，在北京接連就香港抗疫工作作出重要指示。」一般分析，這項調整反映到，北京既不滿香港疫情走向及港府不濟表現，同時亦反映內地援港的抗疫舉措將會再大升一個台階，更極度關注香港疫情會否危及深圳及廣東，進而影響全國國安大局。



據了解，孫春蘭的重要指示，「涉及多個範疇，宏觀微觀都有。」



2021年1月，孫春蘭赴河北調研疫情防控工作。（央視）

事實上，港澳辦主任夏寶龍剛於3月3日在北京以視像方式，主持支援香港抗疫工作第七次協調會。在會中夏寶龍罕有地表示，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。普遍分析認為，夏寶龍是不滿港府官員的抗疫表現，故以嚴厲的口吻及用詞作出警示。

2020年武漢、2021年西安 孫春蘭均坐鎮指揮

誰知就在夏寶龍以「就職誓言」來督促港官之際，中央指揮援港抗疫的官員，更獲副總理孫春蘭加盟助拳。雖然香港事務內地一貫由夏寶龍和韓正主理，而韓正本是排名第一的副總理，且是政治局常委，然而排名第二的副總理孫春蘭，一直是中國爆發新冠疫情兩年以來，統籌抗疫全局的中央第一猛將。早至2020年初武漢爆發大疫禍之時，抑或去年底西安疫情突告升溫，總是疫禍最猛、最急、最危之際，這位抗疫「第一猛將」就必然現身第一線，統領各路部門，加大協調力度，及早穩控疫情。

▼2020年孫春蘭曾到武漢指揮抗疫▼



內地2月底派出專家組助港抗疫，當中包括國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。梁萬年是歷來赴港最高層的國家級醫療衞生專家，去年2月世界衞生組織（WHO）到武漢追查新冠病毒源頭，中方的組長正是梁萬年，可見中央援港專家極具份量，對香港疫情十分重視。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼

