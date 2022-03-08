政府將分期發放總額一萬元的電子消費券，首期5,000元消費券下月發放。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，上輪獲發放消費券的市民，今輪毋須重新登記，若果上次登記的支付平台帳戶失效，可在消費券網站再作登記，但不可轉換支付平台。



至於已將八達通轉換成樂悠咭的市民，王學玲稱可致電八達通熱線處理，但呼籲市民毋須急於致電熱線，只須在3月25日截止登記前處理便可。



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王學玲今早（8日）在電台節目表示，為了盡快發放電子消費券，上輪獲發消費券的市民，今輪毋須再登記，預料99%市民毋須作出任何行動，便可領取新一期消費券。她指首階段消費券不容許轉換電子支付平台，須待第二期消費券推出時，市民才可重新選擇。

她指，若上次登記的電子支付平台帳戶失效，可在消費券網站再作登記，只需要提供簡單個人資料、上次登記編號，以及新帳戶號碼，登記後舊帳戶會被注銷。她提到，有5萬7千張曾領取消費券的八達通卡已退回港鐵公司，當中1萬7千張屬已轉換成樂悠咭的市民，有關人士可致電八達通熱線處理，截止日期至3月25日，呼籲市民毋須急於致電。

登記者已移民 首階段5,000元亦會自動到帳

被問到已移民的人士是否仍可領取消費券，王學玲指，市民只要曾領取上次消費券，便可領取今次首階段5,000元的消費券。但到了第二階段，市民須在合資格日期前符合相關規定，包括居港條件等，屆時政府會作出篩查。