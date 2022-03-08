婦女節︱林鄭讚「姊妹」乃一國兩制堅實力量　羅致光籲他為她平權

今天（8日）是國際婦女節，特首林鄭月娥及勞工及福利局局長羅致光發表慶祝短片。林鄭在致辭中表示，要向「各位姊妹送上誠摯的祝賀和問候」，她說今年是回歸25周年，讚揚女性一直是確保「一國兩制」行穩致遠的堅實力量，在不同崗位竭盡所能促進香港發展，是功不可沒的「建設者」。



羅致光則說，性別平等其中一項重要指標，是不論性別都可按自己意願追尋理想的生活、事業和家庭。但香港仍是一個主要依賴女性擔當家中照顧者的社會，令不少婦女需要在工作和家庭之間作出選擇。他承諾會在幼兒照顧、安老服務及殘疾人士支援上加強服務，減輕照顧者壓力，鼓勵男士為婦女平權發聲，響應聯合國的「HeForShe」（「他為她」）運動。



+ 2

任內出現女性渠務署署長、女海關關長

林鄭表示，根據聯合國報告，香港女性人類發展指數在167個地區中排名第四，更在亞洲排名第一。政府一直締造有利環境，確保婦女公平地獲得社會上的資源和機會，包括將法定產假增至14星期。

她說現時在公營界別，女性公務員和女性首長級公務員佔整體公務員人數近40%，自己任內更委任了首位女性渠務署署長、以及女海關關長。女性擔任政府諮詢及法定組織非官方委員的比例，也在去年中達到35%目標。私人市場方面，前年已有近37%經理及行政級人員由女性擔任，創下歷史新高。

林鄭又指，兩年多的抗疫工作，許多醫護、前線和幕後抗疫人員、義工等都是女性，她們一直堅守崗位，不分晝夜打好這場艱巨的抗疫戰，不少更身兼兩職，同時擔當家中照顧者，要向她們致以最衷心謝意和充分肯定。

羅致光：女性參與機會不應受性別影響

羅致光則表示，今年婦女節的主題是「以今天的性別平等創造可持續的明天」，性別平等的重要指標，就是女性參與社會的機會不應受性別定型的標籤或角色影響。他說港府在推動婦女發展的重要一環，是增強對照顧者的支援，減輕婦女的家庭負擔和壓力，希望全社會共同參與。