婦女節｜非牟利機構女領袖齊為女生打氣　分享疫下如何調節心態

今日是三八婦女節,女性權益近年備受關注,雖然現代社會不少國家及地區,女性可享有的權利已大致與男性無異。不過在職場上,不少人仍然抱有男性工作能力較高、女性因感情用事容易作錯誤決定、需要花時間照顧家庭不能全力拚搏等觀念,以致女性在升遷上遇到困難,而事實上,根據其他機構過往的調查,當上管理層的男性比例亦較多。女性該如何看待不同的社會標籤?雙職女性又如何調節心態,在工作及家庭中取得平衡?這場世紀疫情又有沒有為她們帶來改變?透過以下四位本地非牟利機構女性領袖的分享,了解她們如何面對困難、調節心態,在「疫」境中自強。



李淑慧拒被貼上標籤 獲家人支持當非典型母親

有人認為女性容易感情用事,對數字亦不敏感,以致可能出現錯誤判斷。香港善導會總幹事李淑慧(Anthea),就用行動打破這個想法。

中學就讀女校的Anthea,從小就養成獨立自主的性格,搬搬抬抬都一手包辦。她畢業後擔任社工,接觸到社會不同階層,令她意識到不少人都對女性有既定標籤,例如做事不理性等,為了不讓其他人向她貼上標籤,她時刻都提醒自己做事要有目標,不能單憑感覺。

面對疫情,Anthea亦迅速應變,早在一月中已安排員工在家工作。工作模式的改變,令她反思在辦公室工作的必要,並積極考慮之後更彈性處理員工在家工作,讓員工在家庭及工作更能取得平衡。

工作以外,Anthea坦言自己是非典型的媽媽,在小孩出生及升小學時,Anthea正值「搏殺期」,沒有時間全職照顧小孩。在有限的時間下,Anthea選擇了跟小孩溝通、遊玩,並將她不擅長的烹飪及家務的工作交給女傭。幸得家人及兒子理解,Anthea可以無束縛地做自己喜愛的工作,幫助有需要的人之餘,兒子亦為媽媽感到驕傲。她寄語雙職婦女要找到自己在家庭上的角色,要接納及忠於自己。

自己如何看待自己才是最重要。 李淑慧(香港善導會總幹事)

廖珮珊助女性打破傳統框架 找回生活自主權

不少人仍抱持「男主外、女主內」這個傳統觀念,認為女性要負起打理家務、照顧丈夫、小孩等責任。部分女性,尤其基層婦女,面對家庭壓力下,只好忍痛放棄事業。香港婦女中心協會總幹事廖珮珊(Sisi)表示,工作上接觸到不同女性,發現很多女性都是實幹形,會默默做事,承受的壓力很大,亦不願與人分享。她希望這種觀念可以改變,「其實每位家庭成員應互相分擔照顧的責任,不應再存有『女性是當然的照顧者』這固有的思想。」

除了默默擔起家庭責任外,Sisi 指不少女性在面對婚姻失敗時,都將責任歸咎自己,甚至影響生活。她寄語女性應該走自己想走的路,找回為生活的自主權,不要帶着別人的目光生活。

在疫情下,婦女在兼顧家庭及工作時或會遇上困難,Sisi 的心得是每天都要預留一點「Me Time」,做一些自己喜歡的事,放空自己,聆聽自己的想法。她又引用著名小說家 Virginia Woolf 的名言 「A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction」(一個女人想潛心創作,必須有錢,還有一個屬自己的房間。),鼓勵女性應為自己留有空間去追求喜愛的事情,讓生命更圓滿。

每天都要預留一點「Me Time」,做一些自己喜歡的事。 廖珮珊(香港婦女中心協會總幹事)

梁惠玲為照顧家庭女性打氣 籲遇困難須求助

照顧小孩不容易,尤其照顧有特別需要的孩子,就要付出更大心血。協康會一直致力支援有特殊教育需要(SEN)小孩的家庭,該會行政總裁梁惠玲(Rachel)表示,旗下的家長資源中心有九成的照顧者都是女性,她們付出很多、很辛勞,壓力亦很大,卻普遍不受重視,社會上沒有太多人認同她們的付出,希望透過家庭及同路人支援,為這班母親打打氣,「肯定她們為家庭作出的貢獻,同時對促進家庭和諧都有正面幫助。」

近日疫情肆虐,Rachel作為領導,除了要確保機構能夠繼續運作,幫助有需要的人,同時亦需要制訂謹慎的防疫措施,保障逾千個同事的健康。不幸地,最近也有不少同事相繼染疫,以致人手緊張。Rachel形容目前情況是前所未有的艱巨,既要繼續處理恆常的工作,又要因應不同突發狀況而作出迅速決定和制定對策。

同時亦是媽媽的Rachel,兼顧工作和家庭有自己一套抗壓方法,「如果感覺到很大壓力,會深呼吸和做伸展運動,以即時舒緩壓力。有時壓力大得透不過氣,亦會提醒自己要停一停,跟家人及身邊同事分享,找人幫忙分擔。」Rachel也特別想向為照顧家庭的女性打氣,感謝她們的默默付出,鼓勵他們如果遇到困難或感到勞累,最重要是尋求協助。

無論工作及家庭,我相信最重要還是按事情的緩急輕重去處理,時間管理得好,才不會慌張。 梁惠玲(協康會行政總裁)

遇困難正面面對 謝婉儀:冇嘢做唔到嘅

面對寵物離世,有人或會久久未能走出傷痛,終日以淚洗面,狗隻暫托中心阿棍屋的創辦人謝婉儀(Ivy)卻選擇將悲傷化為力量,以其愛犬「阿棍」的名義,幫助更多毛孩。Ivy 本是幼稚園的助教,2015年底愛犬因病離世,燃起救助年老毛孩的一團火,毅然辭去穩定的助教一職。翌年成立阿棍屋,希望幫助無家可歸的「浪浪」尋家,亦為老弱傷病的毛孩善終。

除了關注毛孩,作為女性,Ivy 對社會看待標籤部分女性為「拜金」等亦有自己的看法,「香港的而且確是一個物質社會,但同時香港女性亦是東方女性的一個標籤,內外兼備。在現今的社會上,香港女性的地位及責任都重大。」無疑,標籤亦可以是正面的,最關鍵的從來是自己的心態。貼上正面標籤,亦能為自己帶來一點正能量。

每當遇到困難,Ivy 亦選擇正面面對,凡事親力親為,絕不假手於人,「讓人覺得有能力做到,才可以感染其他人,更有說服力。」以受第五波疫情影響為例,團體義工及領養日等活動都需要取消,不過「山不轉路轉」,Ivy 改用網上開講座及教授工作坊,繼續向公眾宣揚善待動物的理念。