婦女節｜非牟利機構女領袖齊為女生打氣　分享疫下如何調節心態

今日是三八婦女節，女性權益近年備受關注，雖然現代社會不少國家及地區，女性可享有的權利已大致與男性無異。不過在職場上，不少人仍然抱有男性工作能力較高、女性因感情用事容易作錯誤決定、需要花時間照顧家庭不能全力拚搏等觀念，以致女性在升遷上遇到困難，而事實上，根據其他機構過往的調查，當上管理層的男性比例亦較多。女性該如何看待不同的社會標籤？雙職女性又如何調節心態，在工作及家庭中取得平衡？這場世紀疫情又有沒有為她們帶來改變？透過以下四位本地非牟利機構女性領袖的分享，了解她們如何面對困難、調節心態，在「疫」境中自強。



李淑慧拒被貼上標籤 獲家人支持當非典型母親

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有人認為女性容易感情用事，對數字亦不敏感，以致可能出現錯誤判斷。香港善導會總幹事李淑慧（Anthea），就用行動打破這個想法。

中學就讀女校的Anthea，從小就養成獨立自主的性格，搬搬抬抬都一手包辦。她畢業後擔任社工，接觸到社會不同階層，令她意識到不少人都對女性有既定標籤，例如做事不理性等，為了不讓其他人向她貼上標籤，她時刻都提醒自己做事要有目標，不能單憑感覺。

面對疫情，Anthea亦迅速應變，早在一月中已安排員工在家工作。工作模式的改變，令她反思在辦公室工作的必要，並積極考慮之後更彈性處理員工在家工作，讓員工在家庭及工作更能取得平衡。

工作以外，Anthea坦言自己是非典型的媽媽，在小孩出生及升小學時，Anthea正值「搏殺期」，沒有時間全職照顧小孩。在有限的時間下，Anthea選擇了跟小孩溝通、遊玩，並將她不擅長的烹飪及家務的工作交給女傭。幸得家人及兒子理解，Anthea可以無束縛地做自己喜愛的工作，幫助有需要的人之餘，兒子亦為媽媽感到驕傲。她寄語雙職婦女要找到自己在家庭上的角色，要接納及忠於自己。

自己如何看待自己才是最重要。 李淑慧（香港善導會總幹事）

廖珮珊助女性打破傳統框架 找回生活自主權

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不少人仍抱持「男主外、女主內」這個傳統觀念，認為女性要負起打理家務、照顧丈夫、小孩等責任。部分女性，尤其基層婦女，面對家庭壓力下，只好忍痛放棄事業。香港婦女中心協會總幹事廖珮珊（Sisi）表示，工作上接觸到不同女性，發現很多女性都是實幹形，會默默做事，承受的壓力很大，亦不願與人分享。她希望這種觀念可以改變，「其實每位家庭成員應互相分擔照顧的責任，不應再存有『女性是當然的照顧者』這固有的思想。」

除了默默擔起家庭責任外，Sisi 指不少女性在面對婚姻失敗時，都將責任歸咎自己，甚至影響生活。她寄語女性應該走自己想走的路，找回為生活的自主權，不要帶着別人的目光生活。

在疫情下，婦女在兼顧家庭及工作時或會遇上困難，Sisi 的心得是每天都要預留一點「Me Time」，做一些自己喜歡的事，放空自己，聆聽自己的想法。她又引用著名小說家 Virginia Woolf 的名言 「A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction」（一個女人想潛心創作，必須有錢，還有一個屬自己的房間。），鼓勵女性應為自己留有空間去追求喜愛的事情，讓生命更圓滿。

每天都要預留一點「Me Time」，做一些自己喜歡的事。 廖珮珊（香港婦女中心協會總幹事）

梁惠玲為照顧家庭女性打氣 籲遇困難須求助

照顧小孩不容易，尤其照顧有特別需要的孩子，就要付出更大心血。協康會一直致力支援有特殊教育需要（SEN）小孩的家庭，該會行政總裁梁惠玲（Rachel）表示，旗下的家長資源中心有九成的照顧者都是女性，她們付出很多、很辛勞，壓力亦很大，卻普遍不受重視，社會上沒有太多人認同她們的付出，希望透過家庭及同路人支援，為這班母親打打氣，「肯定她們為家庭作出的貢獻，同時對促進家庭和諧都有正面幫助。」

近日疫情肆虐，Rachel作為領導，除了要確保機構能夠繼續運作，幫助有需要的人，同時亦需要制訂謹慎的防疫措施，保障逾千個同事的健康。不幸地，最近也有不少同事相繼染疫，以致人手緊張。Rachel形容目前情況是前所未有的艱巨，既要繼續處理恆常的工作，又要因應不同突發狀況而作出迅速決定和制定對策。

同時亦是媽媽的Rachel，兼顧工作和家庭有自己一套抗壓方法，「如果感覺到很大壓力，會深呼吸和做伸展運動，以即時舒緩壓力。有時壓力大得透不過氣，亦會提醒自己要停一停，跟家人及身邊同事分享，找人幫忙分擔。」Rachel也特別想向為照顧家庭的女性打氣，感謝她們的默默付出，鼓勵他們如果遇到困難或感到勞累，最重要是尋求協助。

無論工作及家庭，我相信最重要還是按事情的緩急輕重去處理，時間管理得好，才不會慌張。 梁惠玲（協康會行政總裁）

遇困難正面面對 謝婉儀：冇嘢做唔到嘅

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面對寵物離世，有人或會久久未能走出傷痛，終日以淚洗面，狗隻暫托中心阿棍屋的創辦人謝婉儀（Ivy）卻選擇將悲傷化為力量，以其愛犬「阿棍」的名義，幫助更多毛孩。Ivy 本是幼稚園的助教，2015年底愛犬因病離世，燃起救助年老毛孩的一團火，毅然辭去穩定的助教一職。翌年成立阿棍屋，希望幫助無家可歸的「浪浪」尋家，亦為老弱傷病的毛孩善終。

除了關注毛孩，作為女性，Ivy 對社會看待標籤部分女性為「拜金」等亦有自己的看法，「香港的而且確是一個物質社會，但同時香港女性亦是東方女性的一個標籤，內外兼備。在現今的社會上，香港女性的地位及責任都重大。」無疑，標籤亦可以是正面的，最關鍵的從來是自己的心態。貼上正面標籤，亦能為自己帶來一點正能量。

每當遇到困難，Ivy 亦選擇正面面對，凡事親力親為，絕不假手於人，「讓人覺得有能力做到，才可以感染其他人，更有說服力。」以受第五波疫情影響為例，團體義工及領養日等活動都需要取消，不過「山不轉路轉」，Ivy 改用網上開講座及教授工作坊，繼續向公眾宣揚善待動物的理念。