婦女節｜調查發現近半受訪女性自信心不足　香港亞洲中排名最低

明日是3月8日國際婦女節，有機構於六個亞洲市場進行「亞洲女性自信心調查」，其中發現近五成女性自信心不足，而香港更是排名最低；另一項以「什麼是『美』?」為主題的調查則顯示，平均75%的女性認為內在美變得更加重要，並有近半受訪者認為，生活中最美好的事就是善待身邊的家人及朋友，以及貢獻社區和地球。



調查結果顯示，近五成受訪女性的自信心不足，其中香港排名最低。（資料圖片）

逾七成受訪女性認為難以平衡事業與家庭

連鎖個人護理品牌屈臣氏於中國內地、香港、印尼、菲律賓、新加坡和泰國，共六個亞洲市場進行「亞洲女性自信心調查」，當中訪問了超過3,100多名20至29歲的女性，了解她們的自信心水平，以及對提升自信的看法。調查結果顯示，近五成受訪女性的自信心不足，其中香港排名最低；另近五成女性不滿現時的事業發展，而女性普遍表示難以兼顧家庭及事業，超過七成人認為難以平衡兩個角色。

此外，超過30%的受訪者表示公司提供的支援不足，職場指導、壓力管理及事業座談會是女性最需要的職場支援；大部分女性認同保持身心健康以及獲得同事的肯定能夠幫助她們提升自信心。在香港，52%的女性認為，如果有更多機會讓她們發揮潛力，她們會變得更加自信。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示：「屈臣氏成立180年，多年來服務無數女性顧客，與她們緊密連繫，相信真正的美麗是由心而發。而內在美建基於自信，自信除了令人感覺良好，對心理健康亦有正面的作用。有見及此，屈臣氏委託顧客體驗研究團隊WISE對亞洲女性進行調查，了解如何幫助女性提升自信，讓她們成為更好的自己。」

當被問及何謂「美」時，不少女性都將保持身心健康排在首位，其次是感到自信和快樂。（資料圖片）

75%受訪歐亞女性認為內在美變得更重要

屈臣氏另一項以「什麼是『美』?」為主題的調查，訪問了在亞洲及歐洲12個市場、超過11,000名45歲以下的女性，希望了解她們對身邊事物的看法，以及經歷疫情後如何定義美麗。其中有平均75%的女性認為內在美變得更加重要，有96%的菲律賓受訪者表示贊成，其次是馬來西亞（91%）、泰國（86%）、香港（83%）和台灣（82%）。

當被問及何謂「美」時，保持身心健康排在首位，其次是感到自信和快樂。近50%受訪者認為，生活中最美好的事就是善待身邊的家人及朋友，以及貢獻社區和地球。

倪文玲相信，疫情期間大家更需要互相鼓勵，「調查結果重新定義了大家心目中何謂美。做善事及善待別人能令人感到滿足、美麗和自信。要增強自信，不再只講求外在美，更重要的是內在美，從內而外散發美麗的光芒。