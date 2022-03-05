政府工作報告百餘字涉港篇　譚耀宗：已概括重點　一國兩制不變

第十三屆全國人大五次會議今早（5日）開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，17位港區人大代表出席，因疫情未能親赴北京的19位代表則收看電視直播並自行組織網上討論。



譚耀宗認為，報告涉港篇幅雖僅百多字，但已概括重點，強調出「一國兩制」是中央堅定長遠策略，香港須發展經濟、改善民生、融入國家發展大局。



陳勇指體現港澳政策的系統性和連續性

仍在深圳隔離、未能親身出席會議的譚耀宗表示，報告涉港篇幅與往年相若，雖篇幅僅百多字，但已概括重點，強調「一國兩制」是中央堅定長遠策略，香港應發展經濟、改善民生、融入國家發展大局，以保持長期繁榮穩定。

陳勇亦指，報告有關香港的篇幅雖僅不長，但充分體現出中央對港澳政策的系統性和連續性，為香港抗擊第五波疫情注入信心及力量。

譚耀宗表示，常委會工作報告寫明「堅定落實」字眼，顯示中央會毫不猶豫並堅決執行「愛國者治港」。（資料圖片）

堅定落實「愛國者治港」 顯示堅決執行

譚耀宗關注到，有媒體關注全國政協主席汪洋昨（4日）發表常委會工作報告時，無提及「一國兩制」及「港人治港」。他強調中央必會全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」原則，同時落實中央對特區的全面管治權。他又說，本港完善選舉制度後，對「愛國者治港」原則清晰及明確，今次報告寫明「堅定落實」字眼，顯示中央會毫不猶豫並堅決執行。

對中央修訂第14屆港區全國人大代表的參選資格，規定因危害國家安全而被判有罪者將喪失參選資格，葉國謙及陳勇贊成決定，認為經過香港立法會選舉的成功，應一脈相承，並更嚴謹保證由堅定的愛國賢能者治港。

葉國謙稱，身為全國人大代表十多年，每年均有國家領導人接見代表團表達國家對香港的關心，相信今年亦不例外，但具體細節仍是未知之數。