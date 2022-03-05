兩會｜李克強：堅定不移貫徹一國兩制、港人治港　落實全面管治權

第十三屆全國人大五次會議今早（5日）開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，提出要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。



他提到，全力支持特別行政區政府依法施政，支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



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一年成績是全國奮鬥結果：感謝香港同胞

李克強表示，要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

李克強指，過去一年取得的成績，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是全黨、全軍、全國各族人民團結奮鬥的結果：「我代表國務院，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示誠摯感謝！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示誠摯感謝！」

堅持外防輸入 加強口岸城市疫情防控

李克強提到，要繼續做好常態化疫情防控，堅持外防輸入、內防反彈，不斷優化完善防控措施，加強口岸城市疫情防控，加大對病毒變異的研究和防範力度，加快疫苗和特效藥物研發，持續做好疫苗接種工作，科學精準處置局部疫情，保持正常生產、生活秩序。