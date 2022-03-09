2019以來香港人口淨流出逾25萬　議員料多數是移民　非海外升學

根據入境處數據，2019年修例風波之後，本港錄得連續兩年半的人口淨流出，2019年底至2021年年底，5次統計累計人口淨流出達25.21萬人。



疫情之下，港人到外國需要隔離一段時間，到底這25萬人是永久移民、留學還是暫時離港避疫？前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國表示，受新冠疫情影響，人口流動受到阻礙，難以判斷港人離港原因，但相信有一大部份港人是移居外地。



不過他認為，只要香港經濟發展有吸引力，仍會吸引到人才留港，不擔心會出現人才外流，又指出1997年移民潮後，有不少港人也回流發展。



2020年底人口淨流出逾9萬 大幅超過常態

根據入境處數據，2019年底港人淨流出1.01萬人，2020年中4.91萬人，年底9.64萬人，2021年中6.92萬人，年底臨時數字為2.73萬人，合計高達25.21萬人。有意見指離開的港人有部份因政治原因而移民，亦有因為疫情及防疫政策而離開的專才。

政府公佈數據時，表示「淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字。香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的。因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。」

翻查1997年至今每年年中和年底統計，50次統計之中有44次是淨流出，淨流出的況的確很普遍。然而2020年底的9.64萬人淨流出大幅超過過去常態，而2021年中的6.92萬人亦是1997年以來第二高，在疫情爆發時間出現如此數字並不尋常。

再看近日入境處數據，周日（6日）本港出境人次有5,082人，是第五波疫情後的新高，4,238人經機場離境。至於港珠澳大橋離境人士有288人，另有556人經深圳灣口岸離境，相信是到內地工作或離港「避疫」。

企業在港辦事處數目下跌2萬間

新冠疫情下，政府收緊社交距離措施，第五波疫情爆發後更大幅收緊，例如禁止晚市堂食、入境旅客強制隔離等，嚴重影響餐飲、零售、酒店以至相關支援行業的營商環境。而本港支柱行業金融業，據《彭博》報道，香港因出入境限制，對人才的吸引力正在下降，企業在說服交易員和銀行家遷移來港時極為吃力，而部份人才亦已經或已計劃離開香港。

從企業在港設立辦事處數目來說，亦可見到相關挑戰。2019年企業在香港設立地區總部、地區辦事處和當地辦事處數目有49.3萬間，但2020年至48.3萬間，2021年進一步減至47.3萬間，兩年減少了兩萬間。這段時間內，內地企業仍有增長，但日本企業兩年內減少25間至1,388間，英國企業減少46間至667間，美國企業更減少77間至1,267間。

以本港主要業務劃分，上述在港設立部或辦事處的外地企業，有47.5%為進出入、批發及零售行業，近月本港貨運進口出現嚴重遲滯，相信相關公司面臨頗大挑戰。

黎棟國稱香港具吸引力如磁石 不擔心人才流失

黎棟國表示，表面上看到有人口流出的趨勢，難以判斷港人離港原因，因為自2019年爆發新冠疫情以來，世界各地交通往來受到阻礙，要待通關後才能看到真正人口流動的狀況。不過他指出，單看英國公布簽發BNO居留簽證的數據，至少有8萬至10萬人已移居當地，相信移民或移居佔離港人口一大部份。

他提到，香港防疫要求比世界各地還要高，導致有外國人不願留港或來港的情況，亦加劇人口流出的情況。但他相信，目前人口外流的問題不大，形容香港是一塊「磁石」，將來發展北部都會區後，有更大的吸引力，只要能在香港做到生意，便能吸引人才。他又指，人才外流不一定是需要擔憂的趨勢，反而令本港人有更多機會，亦可以透過吸引海外人才來補足勞動力。

洪雯指香港國際功能短期難復元 倡發展本地經濟

選委界議員洪雯指出，目前香港人口出現兩種趨勢，第一是中產為主的移民潮，導致中層管理人員流失，第二是基層職位錯配，安老、建築等行業長期缺人請，旅遊和零售等行業則就業不足。她預計，旅遊等行業未來數年內，難以重回2018年的高峰，本港經濟需要有結構性調整。洪雯認為，不論中層或基層行業，也應先培訓本地人手，但遇到緊急情況，來不及培訓本地人才時，則應對引入外來勞動力持開放態度。

對於跨國企業駐港辦事處數目減少，洪雯相信肯定與本港防疫政策有關，因本港防疫較為嚴格，對以海外市場為主的企業構成不便，認為應在風險可控時，例如本港接種疫水平大幅提高、有充足隔離設施時，逐步對外開放，包括減少來港人士檢疫時間等。她提到，企業搬遷辦事處的成本大，相信即使香港對外開放，也未必會在短時間內遷回香港，影響較長遠，香港要慢慢建立國際功能，但有危必有機，香港也可趁機發展本地經濟。