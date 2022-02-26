加拿大救生艇簽證推出一年　逾1.4萬港人申請　中年為移民而進修

近年香港政局不穩掀起移民潮，其中加拿大去年2月8日推出「救生艇計劃」，認可大學畢業五年內的香港人就可申請工作繼而移民，去年首三季，就有9,110名港人申請，去年11個月申請到加國讀書的港人亦倍增至5355人，未夠一年就超過1.4萬人。

事隔一年，有移民顧問表示，有關移民加拿大的查詢確實有上升趨勢，亦有年過40歲的中年人，到加拿大報讀課程進修，以獲取「救生艇」入場券，暫時未收到失業求助。



2月24日，加拿大溫哥華有集會，聲援被俄羅斯入侵的烏克蘭。（加通社 / 美聯社）

認可大學畢業五年內 可申請到加拿大工作

加拿大於2021年2月8日放寬港人移民政策，之後再於6月8日，新增移民途徑，現時一般分為「Stream A」的留學移民，即符合基本條件後，到加拿大修讀合資格課程；以及「Stream B」的工作移民，包括於獲認可的大學畢業五年內，申請到加拿大工作。

去年首三季 9110人申請到加國工作

加拿大移民難民及公民部，早前向傳媒公布移民數字，去年首九個月，收到9,110宗申請「Stream B」港人救生艇計劃，其中有698宗申請被拒或申請者撤回，但無公布原因。

去年首11個月，亦收到5,355宗港人申請留學簽證，比2020年全年倍增。

加拿大首都渥太華唐人街。（加通社 / 美聯社）

救生艇計劃 移民加國查詢倍增

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，加拿大一直是港人熱門之選，而且隨着「救生艇計劃」出爐，相關查詢更有上升趨勢，2021年全年平均的查詢數字，較2020年上升逾一倍；今年暫時亦較去年同期多約兩成。

查詢者中，大部份為約30歲或以下的人士，但他說當中亦不乏中年人，甚至年過50歲都有。

加拿大首都渥太華有反疫苗示威。（加通社 / 美聯社）

到加拿大進修「水電煤」 方便移民

部份人早已從大學畢業超過五年，不符合「Stream B」的條件，張家禧說，因此有部份年過30歲，甚至40多歲的港人，選擇到加拿大進修讀書，以「Stream A」方式移民。

他指，各類課程都有人報讀，除了一些水、電、煤等「藍領」工作課程，亦有人修讀管理課程，以配合日後工作發展。他續指，相關課程一般修讀一至兩年。

加拿大首都渥太華有反疫苗示威。（加通社 / 美聯社）

籲改變求職心態

張家禧表示，暫時未收到失業求助，亦不見回流個案，認為加拿大始終屬多元民族國家，而且過往早已有大批畢業於加國落地生根，未算難適應。

不過他亦稱，到加國除非本身有個人之處，持專業資格，否則求職心態需要改變，「唔似得香港咁做乜都得」。他續指，受疫情影響，求職確較過往困難，但部份職位始終有空缺，尤其一些不受當地人歡迎的職業，例如收銀員、清潔工人等，只要港人願意，就會有工作機會。

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