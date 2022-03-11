一成家人反對院舍長者打針　湯家驊：怎能對親人安危視而不理？

第五波疫情下，安老院舍接連爆發，感染、死亡個案大增。勞工及福利局局長羅致光今日（11日）表示，至今仍有一成家人反對在安老院舍居住的長者打針，促請這些家人回心轉意。



行政會議成員湯家驊表示，對於現在情況下仍然反對長者親人接種疫苗，「實令人難以置信」。



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羅致光：除了為自己 亦為整體院舍安全着想

羅致光表示，保護院舍最重要的工具是打針，去年底有兩成家人反對住在院舍的年邁長者接受評估是否適合打針，更有逾三成就算評估適合打針，仍反對院舍長者親人接種。

其後第五波疫情爆發，羅致光表示至今仍有一成家人反對院舍長者親人打針。他說，接種疫苗除了保護長者之外，亦可以保護其他人，因為院舍內有更加體弱、不適合打針的長者，形容接種疫苗不單是為自己，亦是為整體院舍安全着想。

湯家驊表示，院舍長者是高危群體，「怎能對親人之安危視而不理？」（資料圖片）

湯家驊：院舍長者是高危群體 強調人命關天

湯家驊在社交網站表示，到了今天仍有一成家人反對，情況實令人難以置信。他說院舍長者是高危群體，即使個人感染了但不致命，亦有可能因傳染他人而危害其他長者的性命，「身為兒女後輩者怎能堅持自己親人不接種疫苗？」

湯家驊指不知道這些家人拒絕的原因，「但人命關天，怎能對親人之安危視而不理？」