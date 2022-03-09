醫管局高拔陞：全力減少死亡、重症、感染　正檢視新冠口服藥指引

第五波疫情嚴峻，對公營醫療機構造成巨大衝擊，至今已有11,569名醫管局員工確診。醫管局行政總裁高拔陞周三（9日）晚向全體員工發信，表示現時的抗疫重點是全力減少死亡、重症和感染，分流病人以騰出更多病床，接收病情較嚴重病人。當局正積極檢視新冠病毒口服抗病毒藥物的臨床指引，稍後會在指定診所為合適病人處方相關藥物。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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高拔陞發文指，第五波疫情安老院舍的爆發情況十分令人憂慮，全港近九成安老院舍都出現爆發，加上長者接種疫苗的比率低，造成造成大量重症、甚至死亡的個案。

他繼說，醫管局有需要先將病情穩定及正在康復，而仍然停留在醫院的長者轉到由社福機構管理的社區隔離設施，例如在亞洲國際博覽館及即將啟用的啟德郵輪碼頭社區隔離設施。以便更好地發揮這些隔離設施的功能，接收病徵比較輕微、但較高風險而又不適合在家或院舍隔離的長者。

醫管局會將病情較輕至中度的病人分流到亞博館和北大嶼山醫院香港感染控制中心，以便醫院騰出更多病床，接收病情較嚴重病人，從而增加這班重症病人獲得合適治療的機會和減少病情惡化的風險。他希望分流能夠有效地盡早識別急症和重症個案，並減低死亡。

高拔陞今（9日）晚向全體員工發信，表示現時的抗疫重點是全力減少死亡、重症和感染。（資料圖片 / 張浩維攝）

此外，醫管局為進一步提升救治能力，決定將伊利沙伯醫院定位為新冠定點救治醫院，以集中資源救治病人，特別是長者。醫管局同時積極檢視新冠病毒口服抗病毒藥物的臨床指引，稍後在指定診所可為合適病人處方相關口服藥物。

在安老院舍支援方面，醫管局社區老人評估小組已加強服務，並按臨床指引及病人情況，處方口服抗病毒藥物予合適院舍長者病人服用，至於病情較嚴重的長者則會安排送院治理。

最後，高拔陞感表示，能夠感受緊守崗位同事承受的莫大壓力，並明白他們的辛勞和疲憊。他期望醫管局上下一心、全力以赴，集中資源，共同擊退第五波疫情的巨浪。