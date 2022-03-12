九龍清真寺下周六開放　全女班醫護為少數族群女性接種疫苗

公務員事務局局長聶德權表示，截至周四（10日），疫苗接種總劑次為1,380萬劑，已接種第一劑疫苗的接種比例已逾九成，但第二針的接種仍未達九成，需要加快接種進度。民建聯立法會選委界議員林琳表示，公務員事務局已安排3月19日於九龍清真寺舉行疫苗接種活動，方便少數族群打針。



林琳今日（12日）於社交網站上載影片表示，不少信奉伊斯蘭教的女性對於公眾場所揭開衣䄂打針感不方便，繼而放棄打針。為進一步提升本港疫苗接種率，她聯絡公務員事務局局長聶德權，當局派員到清真寺視察後，決定於下周六（19日）上午10時至下午5時開放九龍清真寺作為接種復必泰疫苗的場所。

不限教徒大眾可參與 入寺記得脫鞋

林琳表示，當日的活動分為兩邊，女性將被安排到清真寺的右側，由「全女班」醫護人員負責接種工作。青年發展委員會委員利哲宏（Rizwan Ullah）表示，是次疫苗接種活動具標誌性，因並非只有伊斯蘭教信徒能參與，活動開放予普羅大眾，唯一要求是入廟須先脫鞋。林琳指，寺方另一邊歡迎其他市民，有興趣人士可透過WhatsApp九龍清真寺預約。