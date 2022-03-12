上門送物資｜張欣宇全副裝備送防疫四寶　鄧家彪邀政協常委當司機

第五波疫情肆虐，各建制政黨動員協助抗疫。香港新方向立法會議員張欣宇日前穿上全身保護衣，上門向確診居民派發抗疫物資。他指保護衣非常焗促，「焗到濕晒」，但要幫人先要保護好自己，希望為確診人士帶來支援和温暖。他的居家防疫包亦別具心思，除了有口罩及快速測試劑，還有湯包及血氧計。



工聯會立法會議員鄧家彪繼續上門向確診家庭派物資，不懂駕車的他，今次請來全國政協常委、工聯會榮譽會長林淑儀出馬擔任「柴可夫」。民建聯立法會議員周浩鼎則透過香港再出發大聯盟的協助，向安老院舍捐贈4,000套保護衣。



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遭保護衣「焗到濕晒」 張欣宇盼為確診者送暖

張欣宇說2月尾起派發物資，有小學同學得悉計劃，更捐出1,000套抗疫物資。不過，現時已派完手頭上的資物，需要等待新一批物資運抵，才可再次派發。為了保護自身安全，張欣宇派發物資時全套裝備上陣，包括身穿全身保護衣、口罩及面罩，期間不會與確診者有直接接觸，只會將物資放在門口，並按門鈴和致電通知居民。

他指保護衣非常焗促，長期穿上保護衣有點辛苦，「焗到濕晒」，不過要幫人先要保護好自己，雖然與確診人士交流不多，但都希望送上物資，能為他們帶來一些支援和溫暖。

周浩鼎為安老院送防護衣、面罩等

鄧家彪連日來多次上門向九龍東確診家庭派物資，早前曾由黨友立法會議員麥美娟負責接載，今日（12日）則由該黨榮譽會長林淑儀擔任車長。

周浩鼎則透過香港再出發大聯盟的協助，向屯門元朗區一眾安老院舍，包括仁濟醫院、基督教信義會和錦光堂等機構轄下安老院舍，捐贈4,000套防護衣和防護面罩等物資，保護安老院舍前線員工。