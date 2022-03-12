居家自療一周重返急症「地獄」　鄺葆賢笑對染疫：獲得自然免疫

前九龍城區議員鄺葆賢去年7月在宣誓風波中辭任，本身是公立醫院急症科醫生的她，上周五（4日）在社交網站上載快速檢測呈陽性的照片，自我隔離一星期後，昨晚（11日）上載「陽轉陰」的照片，並寫上「Back to hell tonight（今晚回到地獄）」。



鄺葆賢今日（12日）再上載自己一連八天的快速測試棒，講述染疫及「自療」經過。她說起初因突然其來的腰痛而進行快測，當日半夜開始有燒、忽冷忽熱，終於體會到診症時確診者所講的「喉嚨爆痛」。她說自己及身邊同事都「覺得比想像中遲中（招）」。



「居家自療」一周後重投前線抗疫，就要當夜更，但她說比想像中易pickup（重新上手），笑言康復後猶如孖寶兄弟「食咗星星」，暗示有自然免疫力，「噚晚就咁surgical mask（外科口罩）可以埋病人身做嘢係幾好。」



一周前染疫形容「解脫」：終於知喉嚨點爆痛

公立醫院急症是抗疫大前線，鄺葆賢一周前染疫，她當日至少做了三款不同牌子的快速測試，全部都是呈陽性。當時她留言形容是「解脫」，又向網民表示「夠糧夠藥，下星期見」，並露透出現腰痛及腳軟的病症。

過去一周，留家與自己身體「打仗」，鄺葆賢昨晚再上載兩支呈陰性的快測棒，並標示「第七天」，即晚重投崗位，返回急症室前線抗疫。她其後再分享居家「自療」的過程，指染疫令她真正感受到患者的病症：「終於知，差唔多每個嚟睇嘅病人講嘅喉嚨爆痛係咩事，係可以痛到醒同飆晒眼水嘅痛。」

鄺葆賢。（梁鵬威攝／資料圖片）

分享「自療」經過：減輕喉嚨痛鹽水漱口最奏效

鄺葆賢指，過去七天全程精神都不錯，所有病徵都會在夜晚突然變差，「日頭我多數任佢，瞓前會食藥 (NSAID +- paracetamol)，食咗瞓得到就自然會好。」這兩隻藥就是慣常用作止痛、退燒的撲熱息痛，以及非類固醇消炎藥。她指首兩、三天主要是「食瞓食瞓食瞓，睇到陣漫畫但睇唔到劇」，喉嚨痛在第三、四日開始減少，後來就變成類似「鼻水倒流」的咳嗽，「夜晚一瞓平就咳」。

她提醒應對喉嚨痛，鹽水漱口最奏效：「最痛個日係每一個鐘去浪一次，我自己喉嚨痛咗大約兩日，吞嘢無物理嘅阻塞但感覺痛，飲暖檸檬水幾好。」至於夜晚咳嗽，她則稱開加濕機或者聞下暖水會較好。

她笑稱要多謝自己的白血球，「T cell 同 B cell 佢哋好努力」，又對關心自己的朋友表達謝意。雖然快測已呈陰性，但她稱今日夜晚都還會咳嗽，「加濕同暖水之外，我自己都有加聞藥嘅。」